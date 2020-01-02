8 советов специалистов, которые помогают защититься от сердечного приступа зимой
Холодная погода зимой специфическим образом влияет на сокращение сосудов в сердце, что может увеличить риск сердечного приступа или инсульта. Правильно обеспечив организму тепло и поддерживая здоровые привычки, можно защитить себя от опасных сосудистых патологий.
Особенно опасна холодная погода зимой для людей с уже имеющимся заболеванием сердца, сообщает портал Timesnownews. По данным Американской кардиологической ассоциации, люди с ишемической болезнью сердца зимой часто страдают стенокардией (боль в груди или дискомфорт).
Впрочем, хотя холодный сезон и может негативно влиять на сердце и кровообращение, некоторые меры помогают оставаться здоровым. Вот что советуют делать специалисты для защиты от сердечного приступа.
- Одевайтесь многослойно, если вам нужно выйти на улицу: одежда в несколько слоев лучше сохраняет тепло.
- Избегайте перегрева: перегрев может привести к расширению кровеносных сосудов и поспособствовать снижению давления, особенно у людей с хроническими сердечными заболеваниями. Когда артериальное давление падает, это может уменьшать кровоснабжение сердца, что создает предпосылки к сердечному приступу.
- Старайтесь избегать алкоголя, никотина и кофеина, поскольку они способны сужать кровеносные сосуды, что может приводить к проблемам с сердцем.
- Регулярно употребляйте домашние теплые блюда и напитки, так как это дает телу энергию, необходимую для поддержания тепла.
- Знайте предупреждающие признаки сердечного приступа - это одышка, нерегулярное сердцебиение, тошнота, головокружение, потливость, боль в груди, плече или челюсти.
- Отдыхайте и хорошо питайтесь, если у вас имеются кашель или простуда. Обратитесь за медицинской помощью, если замечаете у себя симптомы сердечно-сосудистых заболеваний.
- Проверьте состояние своего сердца и проконсультируйтесь с врачом о том, как сильно вы рискуете, выходя на холод.
- Узнайте, какие действия нужно предпринимать, чтобы оказаться первую помощь человеку, которому внезапно отказывает сердце. Адекватная помощь, полученная после внезапной остановки сердца, может удвоить или даже утроить шансы пострадавшего на выживание.
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