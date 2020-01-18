Пульмонолог Лариса Маркова рассказала о вреде увлажнителей воздуха

Чистая вода и гигрометры - прежде всего

"Если вода в приборе будет некачественной, то в комнату начнет поступать пар из грязной воды, а плохой воздух, вдыхаемый человеком, может усилить проблемы с дыхательными путями, обострить аллергические реакции. Также может ухудшиться самочувствие: появятся головные боли, а также возникнет обострение хронических недугов", — заметила врач пульмонолог и иммунолог Лариса Маркова в интервью "Вечерней Москве"

"Увлажнители без контроля влажности в помещении могут также негативно повлиять на ваше здоровье и даже ухудшить санитарные условия в помещении", — заключила врач.