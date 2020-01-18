Пульмонолог Лариса Маркова рассказала о вреде увлажнителей воздуха
Увлажнители воздуха стали постоянным атрибутом жизни - если раньше их размещали в основном в офисах, то сегодня все чаще приборы можно встретить в квартирах. Однако врач Лариса Маркова предостерегает от неправильного использования увлажнителей, и рассказывает о потенциальном вреде, который они могут принести.
Увлажнители воздуха бывают паровыми, ультразвуковыми, традиционными. Эффект у них различается по степени испарения. Самые эффективные паровые - от них можно получить больше влаги за один и тот же промежуток времени.
Но увлажнение воздуха - не всегда благо. Например, если расположить прибор возле стены, то вы рискуете в скором времени получить грибок. Важен и правильный уход за увлажнителем - его необходимо регулярно промывает, в противном случае, в нем образуются микроорганизмы.
Чистая вода и гигрометры - прежде всего
"Если вода в приборе будет некачественной, то в комнату начнет поступать пар из грязной воды, а плохой воздух, вдыхаемый человеком, может усилить проблемы с дыхательными путями, обострить аллергические реакции. Также может ухудшиться самочувствие: появятся головные боли, а также возникнет обострение хронических недугов", — заметила врач пульмонолог и иммунолог Лариса Маркова в интервью "Вечерней Москве"
Кроме того, важно не экономить, не покупать самые дешевые модели, так как в них нет контроля уровня влажности.
"Увлажнители без контроля влажности в помещении могут также негативно повлиять на ваше здоровье и даже ухудшить санитарные условия в помещении", — заключила врач.
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