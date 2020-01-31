Травмы колена могут изменять структуры мозга
Стало понятным, почему повреждения крестообразных связок у спортсменов требуют интенсивного и очень долгого лечения. Эти разновидности травм колена изменяют структуры мозга, как показало исследование.
Для профессиональных спортсменов растяжение или более тяжёлая травма передней крестообразной связки переносится очень тяжело. Лечение травмы требует инвазивных хирургических операций, а поврежденная нога может вообще не восстановиться до прежних показателей даже через несколько месяцев. И вот теперь новое исследование пролило свет на то, почему этот вид травм связок является таким тяжелым при восстановлении. Передняя крестообразная связка - часть колена, крайне важная для стабилизации сустава.
Его повреждения может изменить структуры мозга, как выяснили следователи. В результате, меняется то, как нервная система отправляет сигналы к мышцам, и именно это замедляет процесс заживления, как пишет журнал NeuroImage: Clinical. Работу проводили исследователи из университетов Мичигана, Коннектикута и Огайо, которые проанализировали сканы мозга 10 пациентов через 6 лет после реконструктивной хирургии в связи с травмой передней крестообразной связки.
Установлено, что многие пациенты восстановили функционал своих ног только на 80% от исходного даже через годы после травмы. Исследование помогло получить недостающее звено в понимании процессов лечения данного рода травм. Им и оказалась реакция мозга на травму, проявляющаяся в небольших клетках области нервной системы, контролирующей поврежденное колено. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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