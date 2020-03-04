Ученые: мужчины чувствуют запах возбужденной женщины

«Это исследование говорит о том, что мужчины чувствуют сигналы сексуального возбуждения у женщин через запах. Мы надеемся, что полученные результаты спровоцируют дальнейшее изучение влияния запаха на коммуникацию людей», - отмечает автор исследования, доктор Висман.

Обнаружение сексуального возбуждения с помощью запаха может выступать как дополнительный канал передачи информации, рассказывающий о соответствующем интересе к человеку.Исследование провел психолог из Университета Кент, доктор Арно Висман. Было выполнено три эксперимента. Мужчины получили бумажки с нанесенными на них запахами пота анонимных женщин, часть из них была возбуждена сексуально, часть нет.Мужчины отправляли запах возбужденных женщин в категорию более привлекательного, запах влиял на их сексуальный интерес. Такие результаты полагают, что химические сигналы запаха могут демонстрировать сексуальный ответ.