Ученые: мужчины чувствуют запах возбужденной женщины

Женщина и духи
Обнаружение сексуального возбуждения с помощью запаха может выступать как дополнительный канал передачи информации, рассказывающий о соответствующем интересе к человеку.

Исследование провел психолог из Университета Кент, доктор Арно Висман. Было выполнено три эксперимента. Мужчины получили бумажки с нанесенными на них запахами пота анонимных женщин, часть из них была возбуждена сексуально, часть нет.

Мужчины отправляли запах возбужденных женщин в категорию более привлекательного, запах влиял на их сексуальный интерес. Такие результаты полагают, что химические сигналы запаха могут демонстрировать сексуальный ответ.

«Это исследование говорит о том, что мужчины чувствуют сигналы сексуального возбуждения у женщин через запах. Мы надеемся, что полученные результаты спровоцируют дальнейшее изучение влияния запаха на коммуникацию людей», - отмечает автор исследования, доктор Висман.
Теги : запах пота, секс
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