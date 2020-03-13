Почему употреблять семена льна стало модно

Особую ценность семена льна представляют для больных гастритом, поскольку снижают количество воспалительных процессов в пищеварительной системе. Здоровым людям этот продукт помогает нормализовать пищеварение. Семена способствуют очищению кишечника и выводят из организма шлак. Этот эффект достигается благодаря клетчатке.Семена льна имеют и другие полезные свойства: помогают при диарее и запорах, регулируют жировой баланс тканей, выводят холестерин из организма, а также улучшают обмен веществ.