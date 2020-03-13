Почему употреблять семена льна стало модно
В последнее время все стали говорить о пользе семян льна. Утверждается, что якобы в 100 граммах этого продукта содержатся вещества, способные зарядить человека энергией на весь день. И биологи подтверждают это. В семенах льна действительно содержится большое количество растительных белков и микроэлементов.
Особую ценность семена льна представляют для больных гастритом, поскольку снижают количество воспалительных процессов в пищеварительной системе. Здоровым людям этот продукт помогает нормализовать пищеварение. Семена способствуют очищению кишечника и выводят из организма шлак. Этот эффект достигается благодаря клетчатке.
Семена льна имеют и другие полезные свойства: помогают при диарее и запорах, регулируют жировой баланс тканей, выводят холестерин из организма, а также улучшают обмен веществ.
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