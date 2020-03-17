Названы простые способы лечения конъюнктивита

глаза девушки

Специалисты разделяют конъюнктивит на аллергический, вирусный и бактериальный. 

Аллергический конъюнктивит бывает вызван реакцией на какой-либо аллерген. Вирусный конъюнктивит возникает в результате ослабления иммунитета или наличия инфекции в организме. Бактериальным конъюнктивитом мы болеем, когда на слизистую глаза попадают болезнетворные бактерии – преимущественно стафилококки и стрептококки. 

Если вы столкнулись с проблемой бактериального конъюнктивита, важно соблюдать личную гигиену. Врачи рекомендуют тщательно мыть руки с мылом и не прикасаться к лицу и глазам, если руки грязные. Также необходимо соблюдать меры предосторожности и не пользоваться, например, общим полотенцем. Не лишним будет обратиться за помощью к специалисту.

Что касается лечения в домашних условиях, то можно использовать для этих целей специальные глазные капли, которые продаются в аптеках. Также рекомендуется протирать глаза настоем ромашки и черным чаем без сахара.
Теги : конъюнктивит, настой ромашки, глазные капли, лечение глаз
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