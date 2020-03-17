Названы простые способы лечения конъюнктивита

Специалисты разделяют конъюнктивит на аллергический, вирусный и бактериальный.Аллергический конъюнктивит бывает вызван реакцией на какой-либо аллерген. Вирусный конъюнктивит возникает в результате ослабления иммунитета или наличия инфекции в организме. Бактериальным конъюнктивитом мы болеем, когда на слизистую глаза попадают болезнетворные бактерии – преимущественно стафилококки и стрептококки.Если вы столкнулись с проблемой бактериального конъюнктивита, важно соблюдать личную гигиену. Врачи рекомендуют тщательно мыть руки с мылом и не прикасаться к лицу и глазам, если руки грязные. Также необходимо соблюдать меры предосторожности и не пользоваться, например, общим полотенцем. Не лишним будет обратиться за помощью к специалисту.