Открытие в области генов рака поможет лечить опухоли
Учёные из Кембриджского университета совершили настоящий прорыв в деле изучения ДНК опухолей. Они обнаружили более 58 генетических особенностей, влияющих на причину болезни и дающих надежду на разработку новых методов лечения.
Изучив более 12 000 пациентов с раком в Англии, исследователи выявили 58 паттернов в ДНК, которые можно называть специфическими мутационными сигнатурами. Это позволяет предположить существование причин опухолей, о которых ещё неизвестно науке. Данное открытие может использоваться в будущих исследованиях по выяснению причин этих мутаций, для защиты от них и для лечения рака.
До этого открытия было известно о 51 мутационной сигнатуре, включая изменения в ДНК, вызываемые курением или ультрафиолетовым излучением от солнца. А выявление новых сигнатур позволяет врачам более правильно анализировать опухоль каждого конкретного пациента и сопоставлять её с конкретными методами лечения.
Однако паттерны могут быть обнаружены только у тех больных раком, чей геном полностью секвенирован, но это обычно очень дорогостоящая процедура. Данные закономерности напоминают отпечатки пальцев на месте преступления, как рассказали исследователи. Их обнаружение может выявить «ахиллесову пяту» отдельных видов опухолей, и на её основе начать разработку новых методов лечения. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Кембриджский университет
Медицина
университет Великобритании, один из старейших (второй после Оксфордского) и крупнейших в стране, четвёртый старейший в мире
Оставить комментарий