Высокий рост защищает от болезней сердца
Для высоких людей есть две новости - одна хорошая, а вторая плохая. Их рост увеличивает риск целого ряда недугов, включая инфекции костей и кожи, но зато уменьшает вероятность болезней сердца.
Исследование американских учёных показало, что здоровье человека в значительной степени зависит от его роста. Так, высокие люди обладают повышенной опасностью развития периферической невропатии, инфекций кожи и костей. А вот риск повышенных показателей холестерина, артериального давления и болезней сердца в целом, у них ниже, чем у людей среднего и низкого роста. Таковы итоги самого крупного по масштабу исследования о связи между ростом и болезнями.
Рост уже некоторое время является фактором, связанным с самыми различными расстройствами от болезней сердца до рака, но учёные пока не могли определить, что больше подвергает людей риску – сам рост или факторы, которые влияют на него, вроде питания и социально-экономического статуса. В ходе нынешнего исследования его авторы исключили эти факторы, отдельно прослеживая за связью между различными заболеваниями и реальным ростом человека, а также ассоциациями, позволяющими предсказывать рост в зависимости от генетики.
В исследование была задействована информация по более чем 250 000 человек. Проанализирована зависимость роста от свыше 1 000 разных расстройств и болезней. Полученные выводы подтвердили данные предыдущих менее масштабных исследований, которые показали, что высокий рост связан с повышенным риском варикозного расширения вен и мерцательной аритмии, но сниженной вероятностью коронарных болезней сердца, гипертонии и повышенного уровня холестерина. Кроме того, высокие люди чаще сталкивались с периферической невропатией, которая повреждает нервы, а также инфекциями кожи и костей, то есть язвами ног и ступней. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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