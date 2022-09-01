Самые заметные симптомы коронавируса - в глазах
Штамм Омикрон связан с симптомами, которое несколько отличаются от уже ставших классическими признаков коронавируса вроде кашля, лихорадки или нарушений вкуса и запаха. И в первую очередь внимание следует обращать на глаза возможного пациента.
Когда мы думаем о признаках коронавируса, то сразу вспоминаем исчезновение вкуса и запаха, температуру, упадок сил, кашель и боли в горле. Однако есть и такие симптомы, которые не заставляют нас ложиться в постель с чашкой горячего чая, из-за чего выявить их труднее. И к их числу относятся раздражения в глазах.
Конечно, эти раздражения могут вызвать самое разные причины от поллиноза до слишком долгой работы за компьютером. Однако новое исследование, основанное на осмотре 83 пациентов, показало, что именно на глаза нужно обратить самое пристальное внимание при выявлении заражения коронавирусной инфекцией. Наиболее распространёнными симптомами, с которыми сталкивались жертвы Омикрона, были светобоязнь, боль и зуд в глазах. Фотофобия наблюдалась у подавляющего большинства, она характеризовалась повышенной чувствительностью к свету, из-за которой яркое освещение вызывало у человека дискомфорт.
Исследование показало, что в этих симптомах не было отличий между мужчинами и женщинами. У 81% зараженных возникали какие-либо проблемы с глазами в течении двух недель после появления других признаков COVID-19, а у 80% они длились менее двух недель. Хотя светочувствительность была наиболее распространенным симптомом, самым значительным оказывались воспалённые глаза. Также нередко у пациентов отмечался и коньюктивит. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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