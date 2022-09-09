Беременным с диабетом важно следить за сахаром

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Беременным с диабетом важно следить за сахаром

Контроль уровня сахара в крови у будущих мам с диабетом представляет несомненную пользу для их малышей. К такому выводу пришли ученые из Оклендского университета в Новой Зеландии. 

Снижение целевых показателей уровня сахара в крови для мам с гестационным диабетом не сокращало вероятности рождения крупных по весу новорожденных, зато снижало вероятность смерти или травм ребёнка во время родов. Гестационный диабет - это довольно серьёзная и постоянно растущая проблема современного здравоохранения во многих странах мира. Нередко у жертв этого нарушения рождаются довольно крупные дети, которым грозит повышенный риск ожирения и диабета второго типа в более позднем возрасте. 

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Женщины с гестационным диабетом могут изменить свой рацион и принимать лекарства для контроля уровня сахара в крови. Однако в настоящий момент пока не очень понятно, насколько строго нужно следить за этим уровнем, чтобы свести к минимуму все риски для матери и ребёнка. И вот для получения ответа на этот вопрос новозеландские учёные проследили за 1 100 беременными с гестационным диабетом, наблюдавшимися в 10 больницах. Каждая переключала женщин с более высокого уровня сахара на более низкий. 

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Более жёсткий контроль роль показателей сахара не привёл к появлению менее крупных детей, чем ожидалось, зато он снизил риск младенческой смертности, травм и тому подобных опасностей. Но еще более жёсткий контроль увеличил в два раза риск серьёзных последствий для здоровья матери, включая сильные послеродовые кровотечения и другие осложнения. Так что перебарщивать в этом вопросе тоже нельзя. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Оклендский университет

Медицина

университет, расположенный в городе Окленд, Новая Зеландия. Является крупнейшим университетом Новой Зеландии. По версии QS World University Rankings в 2011 году он занимал 82–е место в мире

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