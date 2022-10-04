Нужно ли бояться двойного удара гриппа и коронавируса

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Нужно ли бояться двойного удара гриппа и коронавируса

Эксперты из Великобритании поведали о том, стоит ли нам опасаться двойного удара со стороны COVID-19 и гриппа в холодный сезон. В связи с этими перспективами людей уже стали призывать проходить через двойную вакцинацию. 

Тысячи людей теоретически рискуют столкнуться с одновременным двойным ударом гриппа и коронавируса. Эта комбинация представляет очень серьёзный риск для нашего здоровья, как предупредили британские эксперты. Они заговорили о двойной пандемии, которая может привести к переполненности госпиталей, тем более, что сочетание двух патогенов в одном организме увеличивает риск летального исхода. 

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Предупреждения о возможном кумулятивном воздействии на людей гриппа и коронавируса звучали и раньше, но они никогда не оправдывались. По большей части, это объяснялось тем, что человечество очень строго соблюдало меры профилактики вроде ношения медицинских масок, социальной дистанции и карантина. Однако теперь к масочному режиму люди относятся намного более легкомысленно, спадает спрос на вакцинацию, а публичные места посещаются почти так же интенсивно, как и до пандемии. 

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Всё это создаёт идеальную среду для распространения гриппа. Если прошлой зимой уровень госпитализаций пациентов с гриппом в Англии составлял всего 15% от допандемийного, то теперь ситуация может измениться. Нынешней зимой, как стало известно, господствующим вирусом гриппа будет H3N2, у которого есть репутация более грозной разновидности гриппа, чаще укладывающей людей в реанимации. Учёные из Великобритании полагают необходимо уже начать бить тревогу, тем более, что многие люди по ошибке считают, что пандемия почти заканчивается, и им нечего бояться. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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Теги : грипп и коронавирус, вакцинация зимой
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