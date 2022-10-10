Токсоплазмоз изменяет политические предпочтения
Учёные пришли к удивительному выводу о том, что весьма распространённое в мире паразитарное заболевание делает людей консерваторами. Этот паразит имеется в организме каждого третьего.
Токсоплазма вызывает паразитарное заболевание токсоплазмоз, которое считается одним из наиболее распространённых на нашей планете. В подавляющем большинстве случаев эта болезнь никаких явных симптомов у человека не порождает. Но, как показало исследование, она способна вызывать изменение политических убеждений и менять ценности, поскольку рождает воспалительную реакцию. Именно из-за воспалений, вызванных токсоплазмозом, в разных странах меняется политический климат. А тем самым оказывается влияние и на весь ход истории.
Данное заявление ученых из Карлова университета в Праге кажется весьма сомнительным. Но в 2016 году американские учёные доказали связь токсоплазмоза с изменением сексуальных предпочтений человека. Наблюдения продемонстрировали, что страдающие токсоплазмозом граждане чаще проявляли нестандартное сексуальное влечение, к примеру, их увлекала тема BDSM, зоофилия и фетишизм. Следовательно, токсоплазмы действительно могут влиять на изменение личности.
В последние годы в мире увеличиваются консервативные и авторитаристские тенденции, одной из причин этого может быть распространение токсоплазмоза. До 30% жителей развитых и развивающихся государств являются переносчиками этого патогена. Исследователи из Чехии убеждены, что токсоплазма способна склонить нас к консервативным убеждениям. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Карлов университет
Медицина
главный университет Чехии, старейший университет Центральной и Восточной Европы и один из старейших классических университетов мира, был основан королём Богемии Карлом IV Люксембургом в 1348 году
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