Генные лекарства вылечат рак
Терапия на основе редактуры генома может быть использована в лечении рака. Ученые заставили клетки крови опознавать и уничтожать опухоли.
Все возможности генных лекарств для лечения рака науке только предстоит узнать, но первые шаги в этом направлении уже сделаны. Ученые подвергли генетическому инжинирингу клетки крови пациентов, чтобы те могли самостоятельно распознавать и уничтожать опухоли. Методику проверили на трех больных, доказано, что редактура Т-клеток безопасна. Клетки могут оставаться в организме до 9 месяцев, сохраняя способность уничтожать клетки опухолей. Для подтверждения эффективности генных лекарств в лечении рака требуется большая группа пациентов
Но уже сейчас получены первые подтверждения тому, что эти генные лекарства не будут отвергаться иммунной системой жертв опухолей. Именно это могло стать основной преградой на пути развития новой методики лечения рака. Редактура генов - многообещающее направление в науке и медицине. Особенно актуально это для лечения рака, если учесть, что только в России подобный диагноз ставится каждую минуту. Сегодня наиболее перспективным направлением онкологии считают иммунотерапию, использующую Т-клетки для борьбы с раком. Вначале их извлекают из организма, затем обрабатывают и вводят внутрь.
Генетическая редактура может облегчить этот процесс. С ее помощью удалят гены, не дающие Т-клеткам работать на полную мощность. Методику разрабатывают ученые из Университета Пенсильвании, как пишет Science. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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