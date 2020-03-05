Ученые связали климатические условия с алкоголизмом

"Это мысль распространена, но у нее не было научного подтверждения. Почему пьют в России? Почему пьют в Висконсине? Это первое исследование, которое последовательно доказывает, что по всему миру в холодных регионах, где мало солнца, пьют больше и страдают от заболеваний печени", - рассказал автор исследования профессор Рамон Баталер.

Исследователи основывали свою работу на данных, собранных Всемирной организацией здравоохранения, которые включали статистику об употреблении алкоголя в 193 странах мира. Были учтены факты законодательного запрета на употребление спиртных напитков в некоторых странах.