Ученые связали климатические условия с алкоголизмом
Ученые из Питтсбургского университета смогли проследить зависимость между климатическими условиями и уровнем алкоголизма среди населения. Результат их работы показывает, что жители холодных регионов, где наблюдается дефицит солнечных лучей, имеют самую высокую предрасположенность к алкоголизму и проблемам с печенью.
Исследователи основывали свою работу на данных, собранных Всемирной организацией здравоохранения, которые включали статистику об употреблении алкоголя в 193 странах мира. Были учтены факты законодательного запрета на употребление спиртных напитков в некоторых странах.
"Это мысль распространена, но у нее не было научного подтверждения. Почему пьют в России? Почему пьют в Висконсине? Это первое исследование, которое последовательно доказывает, что по всему миру в холодных регионах, где мало солнца, пьют больше и страдают от заболеваний печени", - рассказал автор исследования профессор Рамон Баталер.
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