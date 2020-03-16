Ученые научились определять аутизм в 15-месячном возрасте

Признаки аутизма заметны в 15 мсяцев
В первом исследовании такого рода ученые из Университета Майами обнаружили поведенческий сигнал, указывающий на то, будут ли дети, у которых есть старший брат или сестра с аутизмом, диагностированы с тем же состоянием в будущем.

Исследователи обнаружили, что дети с высоким риском аутизма, у которых появлялись сложности с социализацией в раннем возрасте, например, чрезмерная привязанность к родителю, в девять раз чаще сталкивались с расстройствами аутистического спектра к трем годам.

Распознавание чрезмерной привязанности в возрасте 15 месяцев не отменит будущей постановки диагноза, однако поможет сформировать более безопасные социальные отношения, с чем часто бывают сложности у людей с аутистическими расстройствами.

«Дети, предрасположенные к аутизму, не только плачут, когда родители уходят, но и не успокаиваются по-настоящему, когда они возвращаются», - рассказывает Даниель Мессингер, профессор психологии.
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