Нужно говорить больше, чтобы понравиться
Кому-то из нас кажется, что в разговоре с незнакомым человеком нужно меньше говорить и больше слушать. На самом деле, следует разговаривать больше, чтобы произвести приятное впечатление, как установили британские психологи.
Новое исследование проливает свет на распространённость убеждения в том, что люди должны в разговорах с незнакомцами меньше говорить и больше слушать. Многим кажется, что на собственную речь в беседе с незнакомцем нужно тратить только 45% времени, а 55% слушать его. Это поможет вызвать симпатию в разговоре один на один. Но в ходе эксперимента разбившиеся на пары незнакомые друг с другом люди тратили на собственную речь 30%, 40%, 50%, 60% и 70% своего времени. И результаты этого эксперимента оказались весьма неожиданными.
Доказано, что чем больше времени говорили участники, тем больше они нравились своим собеседникам. А это значит, что наше молчание вовсе не делает нас более привлекательными. И хотя в эксперименте приняли участие только 116 человек, его результаты совпадает с выводами предыдущих работ на эту тему.
Например, в ходе одной из таких работ одному участнику в паре случайным образом назначали роль говорящего, а другому слушателя. После 12-минутного взаимодействия говорящие нравились слушателям гораздо больше, чем слушатели говорящим. А всего потому, что слушающие этот разговор чувствовали себя более похожими на тех, кто с ними общался. А вот говорящие таких чувств не испытывали по поводу тех, кто их слушал. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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