Обнажённые фотки - признак комплекса неполноценности

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Обнажённые фотки - признак комплекса неполноценности

Если вы стремитесь демонстрировать окружающим как можно больше собственной обнажённой плоти, вполне возможно, это проявление комплекса неполноценности. Такое мнение высказали американские психологи. 

Многочисленные сайты для знакомств и социальные сети публикуют миллионы фотографии пользователей. Какие-то из них выглядят вполне прилично, а какие-то пытаются привлечь к себе внимание представителей противоположного или своего пола за счёт публикации «голых» снимков. Психологи утверждают, что по фотографиям профиля можно составить достаточно полное представление о типе личности, и вообще - эти разновидности снимков могут даже отпугнуть потенциальных партнёров. 

Эксперты рассказали, как избавиться от комплекса неполноценности


Многие из нас выбирают фотографии, на которых, по-нашему мнению, мы выглядим лучше всего, особенно для заглавных снимков-аватарок. Экстраверты, как правило, стремятся демонстрировать фото, где их окружает множество других людей. К примеру, групповые снимки, где они ощущают себя максимально комфортно. Также часто прослеживается и стремление выглядеть сексуально. Но если это желание проявляется публикацией так называемых обнажённых фотографий, снимков в плавках, купальниках или вовсе без одежды, то подобное может свидетельствовать о комплексе неполноценности. Человеку хочется показывать больше, чтобы компенсировать то, в чём он ощущает себя недостаточно хорошо. 

Комплекс неполноценности ушел после целого года секса


Ещё в 2016 году среди интернет-пользователей провели исследования, в ходе которого было доказано, что считающие себя приятными и добросовестными люди выбирали фотографии с положительными эмоциями, а полагавшие себя открытыми в общении с другими делали выбор в пользу приятных с эстетической точки зрения фотографий. Так что если вы пытаетесь привлечь партнёров, демонстрируя им свою обнажённую плоть, скорее всего, тем самым вы их просто отталкиваете. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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