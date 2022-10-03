Обнажённые фотки - признак комплекса неполноценности
Если вы стремитесь демонстрировать окружающим как можно больше собственной обнажённой плоти, вполне возможно, это проявление комплекса неполноценности. Такое мнение высказали американские психологи.
Многочисленные сайты для знакомств и социальные сети публикуют миллионы фотографии пользователей. Какие-то из них выглядят вполне прилично, а какие-то пытаются привлечь к себе внимание представителей противоположного или своего пола за счёт публикации «голых» снимков. Психологи утверждают, что по фотографиям профиля можно составить достаточно полное представление о типе личности, и вообще - эти разновидности снимков могут даже отпугнуть потенциальных партнёров.
Многие из нас выбирают фотографии, на которых, по-нашему мнению, мы выглядим лучше всего, особенно для заглавных снимков-аватарок. Экстраверты, как правило, стремятся демонстрировать фото, где их окружает множество других людей. К примеру, групповые снимки, где они ощущают себя максимально комфортно. Также часто прослеживается и стремление выглядеть сексуально. Но если это желание проявляется публикацией так называемых обнажённых фотографий, снимков в плавках, купальниках или вовсе без одежды, то подобное может свидетельствовать о комплексе неполноценности. Человеку хочется показывать больше, чтобы компенсировать то, в чём он ощущает себя недостаточно хорошо.
Ещё в 2016 году среди интернет-пользователей провели исследования, в ходе которого было доказано, что считающие себя приятными и добросовестными люди выбирали фотографии с положительными эмоциями, а полагавшие себя открытыми в общении с другими делали выбор в пользу приятных с эстетической точки зрения фотографий. Так что если вы пытаетесь привлечь партнёров, демонстрируя им свою обнажённую плоть, скорее всего, тем самым вы их просто отталкиваете. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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