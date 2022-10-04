Гитаристами мужчины становятся ради других мужчин
Исследование опровергло популярную байку о том, что гитаристы с помощью своего хобби пытаются привлечь внимание красивых девушек. Оказывается, их гораздо больше интересует отношение к ним других мужчин.
Когда какого-нибудь знаменитого рокера спрашивают о том, зачем он когда-то впервые взял в руки гитару, тот отвечает, что просто хотел понравиться девушкам. Эта точка зрения невероятно распространена, как среди музыкантов, так среди обычных людей и даже психологов. Однако новое исследование показало, что сознательно или подсознательно стремление найти себе полового партнера вовсе не является определяющим при выборе гитары мужчинами. Правда, исследование касалось только гитаристов в стиле хеви-метал.
Исследователи специально выбрали это направление в музыке, поскольку здесь почти повсеместно господствуют мужчины. В стиле хеви-метал играют практически только мужчины, и на концерты также приходят почти исключительно представители сильного пола, так как девушек эта агрессивная стилистика не очень захватывает. Так что сложно предположить, что гитаристами этого стиля становятся люди, которые ищут интимных развлечений. И данное исследование это подтвердило.
Собеседование с 44 гетеросексуальными гитаристами из групп, играющих хеви-метал, показало, что они выбрали гитару для того, чтобы произвести впечатление на других мужчин. Естественно, не с сексуальными целями, а лишь затем, чтобы казаться в их глазах более крутыми. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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