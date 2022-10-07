Экстракт граната поможет похудеть

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Экстракт граната поможет похудеть

Учёные из Эдинбургского университета доказали, что употребление экстракта листьев граната и гранатового сока может повысить ощущение сытости и удовлетворённости. А это снижает желание принимать пищу, что может привести к потере лишнего веса.

Авторы исследования оценили эффективность капсул одной немецкой фармацевтической компании, которые содержат экстракт листьев граната и гранатового сока. Определялось их влияние на ощущение сытости и потребность в потреблении пищи. Были выявлены более низкие уровни голода при ежедневном употреблении этих капсул перед едой через три недели и после приема в течение однодневного исследования. Сытость одной группы сравнивалась с показателями другой, получавшей плацебо. 

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Получавшие экстракт листьев граната и гранатового сока, как правило, были более удовлетворены после еды, испытывали большее чувство сытости через 30 минут после употребления пищи и чаще находили её вкусной. Результаты исследования могут быть полезны в деле выработке эффективной стратегии профилактики ожирения. 

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Экстракты листьев граната и гранатового сока уже имеются в продаже. По-видимому, у них нет побочных эффектов. Следовательно, их можно применять в качестве дополнительного средства профилактики лишнего веса и ожирения. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Эдинбургский университет

ЗОЖ

государственный университет в столице Шотландии городе Эдинбурге. Шестой по старшинству в Великобритании, открылся в 1583 году

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