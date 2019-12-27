Кофе в гладких чашках имеет более приятный вкус
Обязательно пейте кофе из гладких чашек. В этом случае он на вкус кажется более приятным, как установили исследователи.
Ученые из Бразилии, которая является крупнейшим в мире производителем кофе, пришли к любопытному выводу. Они установили, что посуда, из которой человек употребляет этот напиток, косвенно влияет на его вкус. Если мы выбираем чашки с грубым шероховатым покрытием, то впоследствии сталкиваемся с горьковатым послевкусием, по сравнению с более сладким привкусом из чашек с гладким покрытием. Такие выводы ученые получили после тестов с участием, как экспертов, так и самых обычных любителей кофе.
Выяснилось, что прикосновения к поверхности и чашки влияют на то, как человек воспринимает вкус кофе. В экспериментах приняли участие 230 человек, среди них были эксперты и профессиональные дегустаторы кофе. Они употребляли высококачественный бразильский кофе из гладких керамических чашек, а также использовали чашки, сделанные из белой керамики с грубым неровным покрытием внешних и внутренних сторон. При этом все чашки имели одинаковую форму и вес.
Оказалось, что в первом случае кофе воспринимался более сладким, и более кислым в чашках из грубого покрытия. Исследователи из Университета Сан-Пауло изложили результаты своего эксперимента в журнале Food Quality and Preference. По их словам, они впервые продемонстрировали передачу ощущений из чисто тактильной зоны тела к вкусовой. По мнению бразильских ученых, употребление высококачественного кофе сравнимо с употреблением красного вина, которое содержит от 600 до 1 000 летучих ароматических компонентов для создания своего неповторимого вкуса. В кофе более 1 200 подобных компонентов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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