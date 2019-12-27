  1. | | Кофе в гладких чашках имеет более приятный вкус

Кофе в гладких чашках имеет более приятный вкус

Кофе

Обязательно пейте кофе из гладких чашек. В этом случае он на вкус кажется более приятным, как установили исследователи.

Ученые из Бразилии, которая является крупнейшим в мире производителем кофе, пришли к любопытному выводу. Они установили, что посуда, из которой человек употребляет этот напиток, косвенно влияет на его вкус. Если мы выбираем чашки с грубым шероховатым покрытием, то впоследствии сталкиваемся с горьковатым послевкусием, по сравнению с более сладким привкусом из чашек с гладким покрытием. Такие выводы ученые получили после тестов с участием, как экспертов, так и самых обычных любителей кофе.

Выяснилось, что прикосновения к поверхности и чашки влияют на то, как человек воспринимает вкус кофе. В экспериментах приняли участие 230 человек, среди них были эксперты и профессиональные дегустаторы кофе. Они употребляли высококачественный бразильский кофе из гладких керамических чашек, а также использовали чашки, сделанные из белой керамики с грубым неровным покрытием внешних и внутренних сторон. При этом все чашки имели одинаковую форму и вес.

Оказалось, что в первом случае кофе воспринимался более сладким, и более кислым в чашках из грубого покрытия. Исследователи из Университета Сан-Пауло изложили результаты своего эксперимента в журнале Food Quality and Preference. По их словам, они впервые продемонстрировали передачу ощущений из чисто тактильной зоны тела к вкусовой. По мнению бразильских ученых, употребление высококачественного кофе сравнимо с употреблением красного вина, которое содержит от 600 до 1 000 летучих ароматических компонентов для создания своего неповторимого вкуса. В кофе более 1 200 подобных компонентов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : кофе, вкус

Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен

Оцените материал: 0      0

Читайте также

Lentainform

Оставить комментарий

Подборки по темам

Предыдущая новость
Пешие прогулки по 20 минут уменьшают риск опухолей
Следующая новость
Масло мускатного ореха укрепляет здоровье
Популярное
Масло мускатного ореха укрепляет здоровье
0
Кофе в гладких чашках имеет более приятный вкус
0
Пешие прогулки по 20 минут уменьшают риск опухолей
0
Три главных запрета в пище для гипертоников
0


Натурально розовые продукты помогают предотвратить рак груди
0
7 советов, помогающих избавиться от жира на животе
0
8 признаков того, что организму не хватает кальция
0
Нейробиолог Марк Маттсон: прерывистое голодание оздоровляет и продлевает жизнь
0
Открытие территории для физкультуры и отдыха в нижегородской Выксе отметили спортивным забегом
1
Какой орех особенно полезен диабетикам
0