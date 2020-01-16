Мнение эксперта: имбирь помогает при простуде, но опасен для некоторых людей
Эксперт Федерального центра питания (Германия) Габриэле Кауфманн отмечает, что хотя имбирь и является одним из самых распространенных домашних средств, использовать его себе на благо могут далеко не все. У некоторых людей он может вызвать сильный дискомфорт, приводится мнение специалиста на портале Focus.de.
Имбирь широко известен своими полезными и оздоровительными свойствами: в частности, он эффективно стимулирует обмен веществ и борется с простудными заболеваниями.
«Действительно, очень многие при простуде вспоминают про имбирь. Пряный корень является одним из самых популярных домашних средств для борьбы с насморком и ангиной. Имбирь содержит эфирные масла, благодаря чему стимулирует кровообращение и согревает тело. И все же этот корень не для всех, определенные группы людей должны избегать имбиря», - высказалась Габриэле Кауфманн.
Специалист Федерального центра питания предупреждает: слишком большие дозировки имбиря могут давать опасные побочные эффекты, острота его эфирных масел способна вызывать дискомфортное состояние.
Эксперт пояснила, что эфирные масла имбиря, раздражая желудок, могут побуждать его производить больше кислоты. В результате могут возникать боль и изжога.
«Люди с чувствительным желудком и склонные к изжоге, должны избегать употребления имбиря, а остальным следует употреблять его только в ограниченном количестве. Если у вас простуда, вы можете подержать маленький кусочек имбиря во рту, пососав его как леденец, но уже через минуту вы должны выплюнуть этот кусочек», - дала совет Кауфманн.
Ранее портал MedikForum.ru писал о симптомах передозировки имбирем.
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