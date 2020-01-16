Мнение эксперта: имбирь помогает при простуде, но опасен для некоторых людей

«Действительно, очень многие при простуде вспоминают про имбирь. Пряный корень является одним из самых популярных домашних средств для борьбы с насморком и ангиной. Имбирь содержит эфирные масла, благодаря чему стимулирует кровообращение и согревает тело. И все же этот корень не для всех, определенные группы людей должны избегать имбиря», - высказалась Габриэле Кауфманн.

«Люди с чувствительным желудком и склонные к изжоге, должны избегать употребления имбиря, а остальным следует употреблять его только в ограниченном количестве. Если у вас простуда, вы можете подержать маленький кусочек имбиря во рту, пососав его как леденец, но уже через минуту вы должны выплюнуть этот кусочек», - дала совет Кауфманн.