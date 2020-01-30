Восстановление печени: продукты, которые лучше всего помогают ей регенерировать
Печень способна регенерировать, но в этом ей лучше помогать, поскольку в обычной жизни орган часто перегружен. Существуют продукты, которые уменьшают нагрузку на печень и способствуют ее ускоренному восстановлению.
Если в последнее время вас преследует постоянное чувство усталости, слабости и апатии, это может говорить о том, что в организме слишком высоко содержание потенциальных токсинов – печень плохо справляется с детоксом. Эта железа контролирует обмен веществ и энергетический баланс, регулирует метаболизм сахара, белка и жира. Кроме того, отвечает за свертываемость крови и формирование важных белков, гормонов, антител, поддерживает пищеварение путем производства желчных кислот и является основным органом-чистильщиком в организме: она фильтрует и связывает токсины, алкоголь, лекарства, конечные продукты обмена веществ. Чем меньше их содержание в нашем теле, тем лучше мы себя чувствуем, моложе выглядим.
В то же время алкоголь, жирная пища, минимум физической активности ведут к истощению печени, что в скором времени неизбежно приводит к проблемам во всем организме. К счастью, печень устойчива к воздействию многих неблагоприятных факторов, в случае незначительных повреждений быстро регенерирует. Но такому восстановлению железы нужно помогать – ослаблять нагрузку. В том числе употребляя в пищу некоторые продукты, способствующие детоксикации организма. Лучше всего это получается у горьких овощей, зелени, свеклы, куркумы и не только.
Горькие овощи. Артишок, брюссельская капуста, шалфей стимулируют выработку желчи. В результате содержащийся в еде жир расщепляется лучше; в крови снижается уровень липидов.
Свекла. Богата антиоксидантами и содержит много фитохимических элементов: например, пектин, который помогает печени быстрее освобождаться от токсинов и восстанавливаться.
Брокколи. Один из лучших натуральных продуктов, вмещающих максимум антиоксидантов и клетчатки, а также большое количество хлорофилла – зеленого пигмента, выводящего из тела опасные, загрязняющие его вещества. Брокколи стимулирует работу печени, способствует очищению толстой кишки, активизирует метаболизм. Готовить следует на пару не больше 5-10 минут, чтобы сохранить все витамины и минералы.
Зеленые листовые овощи. Содержат первоклассный набор активных ингредиентов (витамины С и Е, фолиевая кислота, селен, бета-каротин), защищающий от инфекций и помогающий освобождаться от токсинов. При готовке их нужно бланшировать максимально короткого времени и не выливать воду после варки.
Куркума. Одна из самых лучших специй для восстановления печени. Куркума стимулирует процессы метаболизма и пищеварения, помогает органу легче перерабатывать жир. Для этого полезно каждое утро принимать по половине чайной ложки порошка, запивая стаканом теплой воды.
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