Что ест на завтрак президент: эксперты сравнили меню лидеров четырех стран

Владимир Путин – на высоте, а у Дональда Трампа выявили легкую степень ожирения.Специалисты Европейского медицинского института ожирения заглянули в тарелки к лидерам четырех государств: США, России, Германии и Испании, чтобы определить, что они едят и как это сказывается на их здоровье.Владимир Путин, который по мнению экспертов находится в «завидной форме» для своих 67, придерживается здорового питания. У него в меню постное мясо, рыба жирных и нежирных сортов, фрукты, овощи, крупы и яйца. Российский президент старается не употреблять продукты глубокой переработки, практически не пьет алкоголя. Если же протокол требует поднятия тостов, предпочитает иметь в своем бокале вино или пиво.Завтрак Путина достаточно калориен, в него входят яйца в виде омлета или даже сырые перепелиные, фрукты, гречневая каша с добавлением проса и алтайского меда. Ужин президента очень легкий, он состоит из молочных и кисломолочных продуктов.Большую роль в хорошем самочувствии российского лидера играют его регулярные занятия спортом. Владимир Путин занимается единоборствами, плавает, катается на лыжах и играет в хоккей.Любит лыжи и 65-летняя канцлер Германии Ангела Меркель, но беговые. С удовольствием занимается пешим туризмом, правда ее активный образ жизни нельзя назвать регулярным. При этом Ангела верна немецкой кухне с сосисками с соусом и пюре, сырному фондю и пивом. При этом ужинает она очень умеренно, в основном – фруктами.Премьер-министр Испании Педро Санчес - приверженец сбалансированной средиземноморской диеты, в которой много зелени, салатов, мяса и рыбы на гриле. Завтрак у 48-летнего политика плотный, в течение дня он пьет много воды, а из алкоголя предпочитает игристое или красное вино. Физической форме испанского лидера можно позавидовать, ведь трижды в неделю он занимается спортом, чередуя силовые тренировки с бегом и велосипедом.Среди своих коллег 73-летний Дональд Трамп самый почтенный. Может быть именно поэтому у него проблемы с холестерином и легкая степень ожирения с индексом массы 30,4 процента. Кроме того, американский лидер является сторонником фастфуда. Он с удовольствие употребляет гамбургеры и сэндвичи с яйцами и сыром, бекон и соусы, жареные крылышки с картошкой фри, а также пицца.Любит Трамп выпечку и прохладительные напитки, среди которых лидирует кока-кола лайт с кофеином и шоколадные коктейли. Алкоголь он не употребляет совсем. Спортом американский президент практически не занимается, хотя в молодости играл в бейсбол и футбол.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), параллельно определила уровень ожирения населения в этих четырех странах. Удивительно, но данные примерно соответствуют уровню здоровья их лидеров: в России — 25,7 процента, в США — 37,3, в Германии — 25,7, а в Испании — 27,1 процента.