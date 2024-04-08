Выбор материалов для протезирования жевательных зубов

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Протезирование жевательных зубов представляет собой важный этап в восстановлении зубной дуги и функциональности полости рта. При выборе материалов для изготовления протезов учитывается не только их эстетическая составляющая, но и прочность, долговечность и биосовместимость. Металлокерамика, пресс-керамика и цирконий являются основными материалами, которые отлично подходят для протезирования жевательных зубов https://everestdent.by/uslugi/protezirovanie/.

Какой материал выбрать для протезирования

Металлокерамика, состоящая из металлической основы, покрытой керамическим слоем, обеспечивает хорошую прочность и долгий срок службы протеза. Этот материал обладает высокой устойчивостью к нагрузкам, что особенно важно для жевательных зубов, подвергающихся постоянной функциональной работе.
Пресс-керамика отличается естественным цветом и светопропускаемостью, которая приближена к естественным зубам. Это позволяет создать протез, максимально схожий с собственными зубами пациента. Кроме того, пресс-керамика обладает достаточной прочностью для применения в жевательных зубах.
Цирконий является одним из самых прочных материалов, применяемых в стоматологии. Он обладает высокой степенью биосовместимости и позволяет создавать протезы с отличной адаптацией к тканям рта. Благодаря своей прочности, циркониевые протезы способны выдерживать большие нагрузки при жевании.

Какой выбрать протез

Сегодня стоматологические клиники предлагают следующие варианты протезов:
  • несъемные;
  • съемные;
  • условно-съемные конструкции.
Несъемные протезы, такие как коронки и мостовидные конструкции, крепятся непосредственно к собственным зубам или имплантатам. Они обеспечивают стабильность и комфорт при жевании, а также широко применяются для восстановления одного или нескольких смежных зубов.
Съемные протезы, такие как частичные и полные съемные, предназначены для замены отсутствующих зубов у пациентов, лишенных части или всех своих зубов. Эти протезы можно легко снять для ухода за ними и чистки полости рта.
Условно-съемные протезы являются компромиссным вариантом между несъемными и съемными конструкциями. Они обеспечивают стабильность, подобную несъемным протезам, но могут быть сняты для ухода за полостью рта. Такие протезы часто используются в случаях, когда необходимо учесть различные факторы, влияющие на состояние зубов и десен пациента.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

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