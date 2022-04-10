Стоматолог рассказал, на что обратить внимание при выборе коронки для зубов

«Есть два варианта материалов: металлокерамика и керамика. Металлокерамику мы ставим в основном пожилым пациентам или когда бюджет пациента ограничен. Чаще работаем с цельнокерамическими коронками. Это либо циркон — диоксид циркония, либо имакс — дисиликат лития. Имакс используем, когда делаем коронки на живые зубы. Циркон — на мертвые зубы или на импланты», — говорит эксперт.

Не всем повезло от природы иметь крепкие и здоровые зубы, многим приходится со временем прибегать к протезированию. Один из самых популярных зубных «протезов» — коронки.⠀Оба материала хороши, но отличия между ними все же есть. Например, имакс выигрывает в плане цвета. Благодаря широкой палитре, созданную им искусственную улыбку не отличишь от настоящей. Это особенно важно, когда замене подлежит не весь зубной ряд, и коронка ставится на один зуб.Что касается прочности, лидирует цирконий. Его можно сравнить с металлом. Коронки из циркона непробиваемые, поэтому они хороши для пациентов с бруксизмом, когда нагрузка на зубы слишком велика.Еще одно преимущество циркона — приживаемость. Часто этот материал используют для изготовления элементов имплантов, потому что циркон не отторгается организмом. Десны не воспринимают его, как инородное тело.