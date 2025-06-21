Имплантация зубов All-on-4

Потеря зубов это не только эстетическая проблема, но и серьезное ограничение в повседневной жизни. Отсутствие зубов вызывает трудности с приёмом пищи, неуверенность в себе, приводит к возрастным изменениям овала лица. Современное решение проблемы – имплантация All-on-4, позволяющая восстановить полный зубной ряд всего за один день.

Методика All-on-4 – это протезирование полного зубного ряда на 4-х имплантах. В челюсть устанавливаются всего четыре титановых штифта. Два из них фиксируются под углом для максимальной устойчивости конструкции, а два – вертикально, для гарантии правильной окклюзии. Уже через несколько часов на импланты крепится несъёмный адаптационный протез. Он позволяет пациенту улыбаться, говорить не стесняясь, есть и пить, не боясь, что протез выпадет в неподходящий момент.

Больше подробностей по ссылке https://primesmile.ru/uslugi/implantacziya/all-on-4/

Несъемный протез на 4 имплантах – преимущества

Быстрый результат;

Пациент приходит в клинику без зубов, а уходит с красивой улыбкой в тот же день или через 72 часа. Это зависит от вида адаптационного протеза.

Минимальное вмешательство;

Всего 4 штифта, это менее травматично, реабилитационный период короче.

Отсутствие необходимости в костной пластике;

Благодаря установке имплантов под углом, в большинстве случаев можно обойтись без подсадки костной ткани.

Немедленное использование протеза;

Нет необходимости ждать приживления, искусственными зубами можно пользоваться сразу, с небольшими ограничениями.

Возвращение эстетики улыбки;

Окружающие не поймут, что челюсть искусственная, но заметят, что улыбка помолодела.

Показания

Полная адентия (нет зубов) на одной или обеих челюстях;

Утрачены большинство зубов, а оставшиеся не выполняют свои функции;

Диагностировано заболевание пародонта, которое привело к сильному расшатыванию и утрате единиц;

Съемные протезы плохо фиксируются, выпадают;

У пациента нет желания пользоваться съемными протезами;

Необходимо восстановить зубной ряд за короткий срок;

Где сделать имплантацию в Москве

Клиника Prime Smile – сертифицированный центр имплантации по методике All-on-4. Мы работаем напрямую с, компанией, которая выпустила первые искусственные корни, Nobel Biocare.

Используем цифровые технологии и искусственный интеллект для точной диагностики;

Применяем только сертифицированные импланты от мировых производителей: Nobel Biocare, Straumann, Osstem;

Предлагаем протезы из различных материалов, чтобы сделать имплантацию более доступной;

Даем гарантию на работу врача до 5-ти лет;

На услугу “зубы на 4 имплантах”, цены в Москве разнятся в разы, однако только в некоторых клиниках дается гарантия на работу врача. Обычно, 1-2 года. Мы продлили ее до 5-ти лет.

Все этапы, от диагностики до постоянного протезирования, проходят в одной клинике. Наша зуботехническая лаборатория использует CAD/CAM технологии, что позволяет добиваться максимально плотного прилегания протеза.





Имплантация зубов Все-на-4 – это научно обоснованная процедура, которая дает возможность пациентам восстановить зубной ряд и повысить качество жизни. Многолетние исследования подтверждают эффективность метода. В клинике Prime Smile мы используем оригинальный протокол, разработанный впервые компанией Nobel Biocare. Зубы на 4 имплантах выдерживают значительные нагрузки, восстанавливают жевательную функцию. Наши пациенты наслаждаются жизнью, не ограничивая себя в еде или общении.

Хирург-имплантолог, кмн., главный врач клиники Гамлет Мкртчян

Этапы процедуры

Диагностика.

Опрос, осмотр и компьютерная томография дают имплантологу достаточно информации, чтобы поставить точный диагноз и разработать план лечения. Все этапы обсуждаются с пациентам, решения принимаются только с его согласия.

Подготовка.

Удаление нефункциональных зубов (по показаниям), лечение заболеваний десен, кариеса, профессиональная гигиена устраняют риски инфекции и повышают эффективность операции.

Установка имплантов.

Проводится под местной анестезией или под седацией.

Снятие слепков и изготовление адаптационного протеза.

Реставрацию устанавливают в течение первых 72-х часов после операции.

Реабилитация.

Восстановление после процедуры занимает несколько дней. Постепенно болевые ощущения снижаются , а затем исчезают, отек спадает. Первое время рацион ограничивается жидкой и пюреобразной пищей, но со временем расширяется. Избегать приходится только очень твердых, липких продуктов, например жесткого мяса, сухариков, попкорна.

Через 2-4 месяца, процесс остеоинтеграции завершается, имплант становится частью зубочелюстной системы. После подтверждения результата, адаптационный протез заменяют на постоянный.

Готовы сделать первый шаг к новой улыбке? Запишитесь на консультацию в Prime Smile. Мы восстановим ваши зубы качественно и надолго.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.