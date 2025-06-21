Имплантация зубов All-on-4
Потеря зубов это не только эстетическая проблема, но и серьезное ограничение в повседневной жизни. Отсутствие зубов вызывает трудности с приёмом пищи, неуверенность в себе, приводит к возрастным изменениям овала лица. Современное решение проблемы – имплантация All-on-4, позволяющая восстановить полный зубной ряд всего за один день.
Методика All-on-4 – это протезирование полного зубного ряда на 4-х имплантах. В челюсть устанавливаются всего четыре титановых штифта. Два из них фиксируются под углом для максимальной устойчивости конструкции, а два – вертикально, для гарантии правильной окклюзии. Уже через несколько часов на импланты крепится несъёмный адаптационный протез. Он позволяет пациенту улыбаться, говорить не стесняясь, есть и пить, не боясь, что протез выпадет в неподходящий момент.
Больше подробностей по ссылке https://primesmile.ru/uslugi/implantacziya/all-on-4/
Несъемный протез на 4 имплантах – преимущества
Быстрый результат;
Пациент приходит в клинику без зубов, а уходит с красивой улыбкой в тот же день или через 72 часа. Это зависит от вида адаптационного протеза.
Минимальное вмешательство;
Всего 4 штифта, это менее травматично, реабилитационный период короче.
Отсутствие необходимости в костной пластике;
Благодаря установке имплантов под углом, в большинстве случаев можно обойтись без подсадки костной ткани.
Немедленное использование протеза;
Нет необходимости ждать приживления, искусственными зубами можно пользоваться сразу, с небольшими ограничениями.
Возвращение эстетики улыбки;
Окружающие не поймут, что челюсть искусственная, но заметят, что улыбка помолодела.
Показания
Полная адентия (нет зубов) на одной или обеих челюстях;
Утрачены большинство зубов, а оставшиеся не выполняют свои функции;
Диагностировано заболевание пародонта, которое привело к сильному расшатыванию и утрате единиц;
Съемные протезы плохо фиксируются, выпадают;
У пациента нет желания пользоваться съемными протезами;
Необходимо восстановить зубной ряд за короткий срок;
Где сделать имплантацию в Москве
Клиника Prime Smile – сертифицированный центр имплантации по методике All-on-4. Мы работаем напрямую с, компанией, которая выпустила первые искусственные корни, Nobel Biocare.
Используем цифровые технологии и искусственный интеллект для точной диагностики;
Применяем только сертифицированные импланты от мировых производителей: Nobel Biocare, Straumann, Osstem;
Предлагаем протезы из различных материалов, чтобы сделать имплантацию более доступной;
Даем гарантию на работу врача до 5-ти лет;
На услугу “зубы на 4 имплантах”, цены в Москве разнятся в разы, однако только в некоторых клиниках дается гарантия на работу врача. Обычно, 1-2 года. Мы продлили ее до 5-ти лет.
Все этапы, от диагностики до постоянного протезирования, проходят в одной клинике. Наша зуботехническая лаборатория использует CAD/CAM технологии, что позволяет добиваться максимально плотного прилегания протеза.
Имплантация зубов Все-на-4 – это научно обоснованная процедура, которая дает возможность пациентам восстановить зубной ряд и повысить качество жизни. Многолетние исследования подтверждают эффективность метода. В клинике Prime Smile мы используем оригинальный протокол, разработанный впервые компанией Nobel Biocare. Зубы на 4 имплантах выдерживают значительные нагрузки, восстанавливают жевательную функцию. Наши пациенты наслаждаются жизнью, не ограничивая себя в еде или общении.
Хирург-имплантолог, кмн., главный врач клиники Гамлет Мкртчян
Этапы процедуры
Диагностика.
Опрос, осмотр и компьютерная томография дают имплантологу достаточно информации, чтобы поставить точный диагноз и разработать план лечения. Все этапы обсуждаются с пациентам, решения принимаются только с его согласия.
Подготовка.
Удаление нефункциональных зубов (по показаниям), лечение заболеваний десен, кариеса, профессиональная гигиена устраняют риски инфекции и повышают эффективность операции.
Установка имплантов.
Проводится под местной анестезией или под седацией.
Снятие слепков и изготовление адаптационного протеза.
Реставрацию устанавливают в течение первых 72-х часов после операции.
Реабилитация.
Восстановление после процедуры занимает несколько дней. Постепенно болевые ощущения снижаются , а затем исчезают, отек спадает. Первое время рацион ограничивается жидкой и пюреобразной пищей, но со временем расширяется. Избегать приходится только очень твердых, липких продуктов, например жесткого мяса, сухариков, попкорна.
Через 2-4 месяца, процесс остеоинтеграции завершается, имплант становится частью зубочелюстной системы. После подтверждения результата, адаптационный протез заменяют на постоянный.
Готовы сделать первый шаг к новой улыбке? Запишитесь на консультацию в Prime Smile. Мы восстановим ваши зубы качественно и надолго.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий