Ранняя седина: как стресс влияет на цвет волос?

«В нашей коже есть специальные клетки — меланоциты, которые вырабатывают пигмент меланин. Без него наши волосы были бы белыми. Кератин, из которого состоит волос, тоже бесцветен. Чешуйки кератина вбирают пигмент по мере роста, тогда волос обретает цвет», — рассказывает эксперт.

С возможностями современной индустрии красоты ранняя седина уже не так пугает женщин, но все-таки хотелось бы разобраться в причинах. Это первый маркер старения или просто косметический дефект?По мере взросления и старения организма количество меланина сокращается. Так возникает седина. От чего зависит выработка меланина? От целого ряда факторов.От постоянного стресса — чем больше кортизола, тем меньше мелатонина. От окислительных процессов в организме. Нейтрализовать их поможет противовоспалительная диета, прием витаминов и физическая активность.Также важно контролировать здоровье щитовидной железы — дефицит ее гормонов приводит к сбою в работе всего организма. Что касается дефицита витаминов, при первых признаках ранней седины особенно важно отслеживать уровень витаминов В12, D, а также минералов: железа, йода, селена и биотина. И, конечно, адекватное потребление белка, который является главным строительным материалом всех клеток в нашем организме.И еще. Что бы не заявляли маркетологи, кремы, маски, бальзамы и шампуни, якобы предназначенные для уменьшения седины, решить вопрос не могут. Это всего лишь рекламные уловки. Вопрос решается только изнутри.