Врач рассказала, как облегчить аллергический конъюнктивит
Офтальмолог Яна Катасонова назвала способы уменьшить проявления аллергического конъюнктивита.
Часто одним из симптомов аллергии выступает конъюнктивит: глаза начинают зудеть, краснеть, слезоточить и отекать. Такой недуг может быть сезонным, круглогодичным или лекарственным, а также делиться на острый и хронический.
Для того, чтобы облегчить это проявление аллергии, врач рекомендует придерживаться несложных правил. Самое главное в такой ситуации - свести к минимуму контакт с аллергеном.
В быту важно отводить время на ежедневную влажную уборку, по возможности избавиться от текстиля, в котором скапливается большое количество пыли (ковры, шторы).
При аллергии на цветение растений, каждый раз, возвращаясь с улицы необходимо стирать одежду, а также тщательно вымыть руки, нос и глаза.
Также специалист посоветовала использовать увлажняющие капли и прохладные компрессы на глаза.
Как правило, таких действий хватает, однако, если конъюнктивит тяжелый, врач может назначить прием лекарственных препаратов.
Яна Катасонова
Здоровье
Детский врач-офтальмолог
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