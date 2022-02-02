Врач рассказала, как облегчить аллергический конъюнктивит

Часто одним из симптомов аллергии выступает конъюнктивит: глаза начинают зудеть, краснеть, слезоточить и отекать. Такой недуг может быть сезонным, круглогодичным или лекарственным, а также делиться на острый и хронический.Для того, чтобы облегчить это проявление аллергии, врач рекомендует придерживаться несложных правил. Самое главное в такой ситуации - свести к минимуму контакт с аллергеном.В быту важно отводить время на ежедневную влажную уборку, по возможности избавиться от текстиля, в котором скапливается большое количество пыли (ковры, шторы).При аллергии на цветение растений, каждый раз, возвращаясь с улицы необходимо стирать одежду, а также тщательно вымыть руки, нос и глаза.Также специалист посоветовала использовать увлажняющие капли и прохладные компрессы на глаза.Как правило, таких действий хватает, однако, если конъюнктивит тяжелый, врач может назначить прием лекарственных препаратов.