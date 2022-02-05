Врач рассказала, какие витамины нужны детям
Педиатр Дарья Власенко рассказала, нужно ли давать детям мультивитаминные комплексы детям.
По словам специалиста, вопрос введения в жизнь детей поливитаминов — один из наиболее популярных среди родителей. Врач подчеркнула: здоровым, нормально растущим детям достаточно обеспечить разнообразное питание.
«Регулярные приемы пищи и перекусы могут обеспечить все питательные вещества, в которых нуждается большинство детей… Многие популярные продукты, в том числе сухие завтраки, каши промышленного производства, молоко и апельсиновый сок, обогащены важными питательными веществами, такими как витамины группы В, витамин D, кальций и железо», — пояснила она.
Таким образом, в организм ребенка может поступать витаминов больше, чем думают родители. Необходимый для нормального развития ребенка набор выглядит следующим образом: витамины К, D, группы В (дополнительный В12 при вегетарианском питании), Е, С, железо (при анемии), кальций и клетчатка.
Дополнительный же прием мультивитаминов нужен, если ребенок:
- имеет задержки в росте или развитии;
- имеет хронические заболевания или аллергию на продукты питания;
- соблюдает строгую диету;
- употребляет обильное количество сладкой газировки и фастфуда (такая комбинация способствует вымыванию микроэлементов из организма).
При этом важно понимать, что прием поливитаминов сопровождается некоторыми рисками, поэтому перед применение крайне важна консультация врача.
Дарья Власенко
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