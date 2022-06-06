Врач Продеус объяснил, в каком случае можно давать ребенку витамины
Врач Андрей Продеус убежден, что обеспечивать детский организм витаминами должен в первую очередь разнообразный рацион.
Продеус объяснил, в каком случае можно давать ребенку витамины.
«Важное условие – необходимо, чтобы дефицит витаминов у ребенка был определен врачом и подтвержден лабораторно», - подчеркнул иммунолог.
Медик добавил, что если анализы подтверждают у детей гиповитаминоз, за этим может скрываться заболевание или несбалансированное, скудное питание. Ребенку в таких случаях назначаются витамины, но их прием – это временная мера, поскольку нужно искать причину нехватки питательных веществ и исправлять именно ее.
«При сбалансированном разнообразном рационе здоровые дети получают необходимые витамины из пищи и не нуждаются в дополнительном приеме добавок. Исключением является витамин D», - констатировал Андрей Продеус.
Врач напомнил, что из пищи организм усваивает витамины наиболее оптимально для себя.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые овощи продлевают жизнь, особенно эффективно защищая от инфарктов и инсультов.
Андрей Продеус
Здоровье
врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор
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