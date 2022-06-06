Врач Продеус объяснил, в каком случае можно давать ребенку витамины

«Важное условие – необходимо, чтобы дефицит витаминов у ребенка был определен врачом и подтвержден лабораторно», - подчеркнул иммунолог.

«При сбалансированном разнообразном рационе здоровые дети получают необходимые витамины из пищи и не нуждаются в дополнительном приеме добавок. Исключением является витамин D», - констатировал Андрей Продеус.