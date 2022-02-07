Изучение иностранного языка снижает риск болезни Альцгеймера
Болезнь Альцгеймера — серьезное прогрессирующее заболевание, которое приводит к ухудшению памяти и утрате других важных когнитивных функций. Хотя лекарства от болезни Альцгеймера не существует, эксперты считают, что есть способы снизить риск его развития или замедлить прогрессирование уже имеющейся болезни. Например, можно изучать иностранные языки.
Ученые считают, что владение двумя или более языками оказывает положительное влияние на долгосрочное когнитивное здоровье. Хотя необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить связь между знанием нескольких языков и снижением риска слабоумия, некоторые работы показали, что изучение дополнительных языков создает своего рода «когнитивный резерв», который мозг может использовать в более позднем возрасте.
«Считается, что действия, которые развивают когнитивный резерв, повышают надежность архитектуры мозга. Улучшается кровоток, повышается активность нейронов, мозг работает лучше», - рассказывают представители клиники Мэйо.
Однако специалисты отмечают, что по мере прогрессирования болезни Альцгеймера и связанной с ней деменции многие пациенты, которые разговаривают на двух языках, частично или полностью теряли этот навык. Сохранялся только родной язык.
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Клиника Мэйо
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