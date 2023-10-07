Вот 7 лучших завтраков, которые помогут снизить высокий уровень холестерина

«Включение следующих продуктов в сбалансированный рацион, наряду с ограничением насыщенных и трансжиров, может способствовать лучшему контролю уровня холестерина и общему здоровью сердца», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

1. Овес

«Овес содержит растворимую клетчатку, в частности бета-глюканы, которые могут снизить уровень холестерина за счет уменьшения его всасывания в кишечнике».

2. Ягоды

3. Орехи

"Миндаль и грецкие орехи, богаты ненасыщенными жирами, клетчаткой и растительными стеролами, создавая мощный коктейль, который может контролировать уровень холестерина".

4. Греческий йогурт

5. Цельнозерновой тост

«Клетчатка может помочь снизить уровень плохого холестерина и улучшить здоровье сердца», — сказал он.

6. Авокадо

7. Яйца

«Для большинства людей умеренное потребление яиц (несколько раз в неделю) вряд ли существенно повлияет на уровень холестерина», — добавил врач.

Высокий уровень холестерина может незаметно нанести ущерб вашим артериям, повышая риск сердечных заболеваний и инсульта. Поэтому очень важно контролировать содержание жиров, прежде чем разовьются серьезные проблемы со здоровьем.К счастью, по мнению врача, начало дня с хорошего завтрака может стать первым шагом к снижению уровня холестерина.Основной ингредиент популярного продукта для завтрака содержит растворимую клетчатку, которая помогает снизить уровень «плохого» холестерина.После того, как вы приготовили кашу из овсяных хлопьев, снижающих уровень холестерина, вы можете добавить немного ягод, чтобы максимизировать воздействие завтрака на воскообразное вещество.Черника, клубника и малина , наполненные антиоксидантами и клетчаткой, могут помочь предотвратить окисление плохого холестерина, снижая вероятность образования бляшек в артериях, объяснил врач.Еще одной полезной для сердца добавкой к завтраку могут быть орехи, поскольку содержание в них полезных жиров может повысить уровень холестерина.По словам врача, этот популярный вариант завтрака, богатый белком и пробиотиками, может помочь насытиться и снизить общее потребление калорий.Более того, содержание пробиотиков может оказать положительное влияние на здоровье кишечника и метаболизм холестерина.Выбор альтернативы цельнозерновым продуктам вместо рафинированных может увеличить потребление клетчатки.Сочетание цельнозернового хлеба с авокадо может стать еще одним идеальным выбором для снижения уровня холестерина.Авокадо является источником мононенасыщенных жиров, особенно олеиновой кислоты, которые могут улучшить липидный профиль крови и снизить уровень плохого холестерина, поделился врач.Хотя яйца содержат холестерин, они также являются хорошим источником полезных жиров, белков и других питательных веществ, включая витамин B12, витамин D, рибофлавин, холин и селен, что делает их полезными для здоровья сердца.Ранее МедикФорум писал о важности витамина Д для здоровья.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.