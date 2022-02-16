Диетолог назвала причины появления жира на животе

Прежде всего, эксперт подчеркнула, что жировые отложения в области живота представляют серьезную проблему, которая оказывает негативное влияние на здоровье внутренних органов.Такой тип ожирения называется абдоминальным, оно происходит по нескольким причинам. Так, одной из важных причин увеличения объема живота выступает естественноеорганизма (скорость метаболизма снижается, нарушается чувствительность к инсулину), особенно подвержены такому ожирению женщины в(резкое уменьшение синтеза эстрогенов влечет за собой рост выработки андрогенов, что приводит к изменению в механизме распределения жировой ткани с бедер в область живота).Однакоможет настигнуть человека и в более раннем возрасте. Например, снижения уровня тестостерона, казалось бы мужского гормона, до дефицитного состояния негативно влияет на женственность и влечет за собой все те же нарушения в распределении жира в разных частях тела.Конечно, влияние оказывает и питание человека. Жир на животе накапливается при употреблении, а также при(оливковое масло, орехи, рыба) в рационе.Кроме того, не следует списывать со счетов. Под влиянием "гормона стресса" - кортизола - увеличивается количество именно абдоминального жира. В свою очередь, недостаточное время сна не только воспринимается организмом, как стресс, а и препятствует выработке соматропина, который, помимо прочего, способствует ускорению сжигания жира и мешает его отложение.