Самый лучший способ избавиться от звона в ушах
Тиннитус или звон в ушах - это проблема для многих людей, но особенно от неё страдают лица очень пожилого возраста. Что можно сделать пациенту, которому уже больше 80, столкнувшемуся с постоянным тиннитусом?
Британский доктор Мартин Скарр подчёркивает, что большинство случаев звона в ушах связаны с возрастной потерей слуха и повреждением нервных клеток, которые помогают передавать звуковые сообщения в область мозга, перерабатывающую шум. Одна теория заключается в том, что отсутствие настоящего звука мозг восполняет с помощью своих собственных рожденных сигналов. Так и появляется звон в ушах. Именно поэтому простое использование слухового аппарата в некоторых случаях может улучшить симптоматику.
Само собой разумеется, что для многих людей, и особенно пожилых, тиннитус сопровождается резким снижением настроения, так что им подойдут антидепрессанты из категории селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. К примеру, эсциталопрам является очень эффективным средством для данной цели. Эти лекарства также подавляют звон в ушах сам по себе, однако по пока неизвестным науке причинам. Аналогично этому бессонница может быть связана со звоном в ушах, и если вы сумеете справиться с этим хроническим состоянием, то тяжесть тиннитуса будет снижена.
К сожалению, каких-то быстрых средств лечения бессонницы не существует, но есть немало проверенных способов повышения качества сна, включая его гигиену, то есть отказ от просмотра телевизора или других электронных девайсов в спальне, а также различные психотерапевтические методы воздействия вроде когнитивно-поведенческой терапии. И этим тоже не следует пренебрегать, если вы страдаете от тиннитуса. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Мартин Скарр
Здоровье
штатный врач-консультант изданий Mail on Sunday и Mailonline
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