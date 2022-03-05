Бесплодие и другие признаки: как распознать дефицит витамина Е?

«Витамин Е — антиоксидант, и при его дефиците формируется окислительный стресс — повреждение клетки в результате действия свободных радикалов», — добавила она.

бледный или желтый оттенок кожных покровов;

повышенная утомляемость, слабость;

сухость кожи и слизистых оболочек;

перепады температуры тела;

судороги;

нарушения менструального цикла и бесплодие.

Прежде всего, врач объяснила: под витамином Е понимается целая группа биологических соединений, главными из которых выступают токоферолы и токотриенолы.Также среди функций этого вещества снижение густоты крови, поддержание работы мозга, кожи, волос и мышечной массы, регулировка репродуктивной функции и участие в работе иммунной системы.В большей степени дефициту витамина подвержены приверженцы диет с низким содержанием жира, люди, страдающие хроническим панкреатитом, целиакией, заболеваниями печени и желчного пузыря и непереносимостью глютена.На недостаток вещества в организме могут указывать сразу несколько признаков: