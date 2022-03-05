Бесплодие и другие признаки: как распознать дефицит витамина Е?

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Гинеколог Людмила Мудрагель рассказала, в чем риски дефицита витамина Е и как его распознать.

Прежде всего, врач объяснила: под витамином Е понимается целая группа биологических соединений, главными из которых выступают токоферолы и токотриенолы.

«Витамин Е — антиоксидант, и при его дефиците формируется окислительный стресс — повреждение клетки в результате действия свободных радикалов», — добавила она.

Также среди функций этого вещества снижение густоты крови, поддержание работы мозга, кожи, волос и мышечной массы, регулировка репродуктивной функции и участие в работе иммунной системы.

В большей степени дефициту витамина подвержены приверженцы диет с низким содержанием жира, люди, страдающие хроническим панкреатитом, целиакией, заболеваниями печени и желчного пузыря и непереносимостью глютена.

На недостаток вещества в организме могут указывать сразу несколько признаков:

  • бледный или желтый оттенок кожных покровов;
  • повышенная утомляемость, слабость;
  • сухость кожи и слизистых оболочек;
  • перепады температуры тела;
  • судороги;
  • нарушения менструального цикла и бесплодие.
Людмила Мудрагель
Людмила Мудрагель
Здоровье
Гинеколог
Теги : Людмила Мудрагель, витамин е, дефицит витаминов