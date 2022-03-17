Фталаты связали с повышенным риском рака у детей
Входящие в состав многих изделий из пластика компоненты фталаты увеличивают заболеваемость некоторыми видами рака у детей. Такой вывод сделали учёные из Университета Вермонта.
Американские исследователи установили, что одни из самых распространённых химических компонентов фталаты увеличивают заболеваемость некоторыми видами рака у детей. Фталаты - это химические добавки, которые включают в изделия из пластика для увеличения их долговечности или консистенции. Чаще всего фталаты можно встретить в пластмассовых изделиях, и люди регулярно подвергаются воздействию этих соединений, когда они вымываются из данных продуктов и попадают в окружающую среду.
Также фталаты применяются в качестве неактивных ингредиентов некоторых лекарств, особенно тех, которые требуют длительного или отсроченного высвобождения в организме для их правильной работы. Например, в некоторых противовоспалительных препаратах и антибиотиках. Исследование предполагает, что воздействие связанных с приемом лекарств фталатов может способствовать развитию некоторых видов рака у детей. Такой вывод сделан после того, как была установлена связь между фталатами во время беременности и детства с заболеваемостью рядом опухолей.
Оценив чуть более 2 000 случаев рака у детей, исследователи определили связь между воздействием фталатов и заболеваемостью. Установлено, что общее воздействие фталатов повышает частоту рака у детей в целом на 20%. Однако риск остеосаркомы у них вырастает почти в три раза, а лимфомы - в два раза. Эти результаты дополняют всё большее количество доказательств по поводу того, что фталаты оказывают крайне негативное влияние на здоровье человека. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Вермонта
Здоровье
публичный исследовательский университет в Берлингтоне, крупнейший и старейший в Вермонте. Был основан в 1791 году как частное учебное заведение.
Оставить комментарий