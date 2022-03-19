«Намного хуже, чем что-либо еще»: врач о скрытом воздействии коронавируса на детей

«Смертность от Ковида ежегодно в 2021 году превысила смертность от всех других детских болезней. Меня просто поражает, как мало внимания политика уделяет детям, у которых явно развиваются хронические заболевания… Я не могу вспомнить ни одного другого заболевания у детей, которое имело бы такой уровень воздействия».

«Проблема в том, что ковид наносит очень специфический ущерб различным органам, и из-за игнорирования этого, отсутствия исследований и отсутствия подготовки клиницистов очень маловероятно, что многие пациенты смогут получить такую помощь. Я думаю трудность в том, что мы не знаем, как лечить эти болезни, и мы даже не знаем, как их диагностировать».



