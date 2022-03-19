«Намного хуже, чем что-либо еще»: врач о скрытом воздействии коронавируса на детей
После пандемии коронавируса для некоторых людей мир уже никогда не будет прежней - у них развился длительный ковид. Миллионы людей страдают от болезни, но только недавно эксперты обратили внимание на последствия для детей.
В то время как было проведено много исследований того, как это заболевание влияет на взрослых, гораздо меньше времени было посвящено детям с длинным ковидом.
Врач Дипти Гурдасани, эксперт по "долгому ковиду", рассказал о последнем кризисе коронавируса.
Поскольку они не были привиты, «дети подверглись полному воздействию Covid, включая длительный Covid», — говорит доктор Гурдасани.
Распространенность затяжного коронавируса такова, что в настоящее время он стал одним из самых опасных состояний для развития детей:
«Смертность от Ковида ежегодно в 2021 году превысила смертность от всех других детских болезней. Меня просто поражает, как мало внимания политика уделяет детям, у которых явно развиваются хронические заболевания… Я не могу вспомнить ни одного другого заболевания у детей, которое имело бы такой уровень воздействия».
Однако, в отличие от других детских болезней, есть ряд проблем с изучением длительного ковида в этой возрастной группе.
Доктор Гурдасани объяснил:
«Проблема в том, что ковид наносит очень специфический ущерб различным органам, и из-за игнорирования этого, отсутствия исследований и отсутствия подготовки клиницистов очень маловероятно, что многие пациенты смогут получить такую помощь. Я думаю трудность в том, что мы не знаем, как лечить эти болезни, и мы даже не знаем, как их диагностировать».
В сочетании с отсутствием исследований о детях состояние и ситуация суровы; есть тысячи пациентов, для которых есть несколько методов лечения, по которым было проведено минимальное исследование.
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Дипти Гурдасани
Здоровье
Британско-индийский клинический эпидемиолог и статистический генетик, старший преподаватель машинного обучения в Лондонском университете королевы Марии.
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