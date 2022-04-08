Запах гнилостного пота у мужчин и запах лука у женщин сигнализирует о половой инфекции
Симптомы ИППП могут варьироваться от легких до тяжелых, и они могут поражать разные части тела. После первоначальной инфекции могут пройти дни, недели, месяцы или даже годы, прежде чем появятся симптомы. Определенные запахи могут быть явным признаком того, что у вас может быть ИППП.
Исследователи из Института цитологии и генетики в Новосибирске, что взрослые мужчины, больные гонореей, имели гнилостный запах, что касается многих взрослых женщин.
Было обнаружено, что женщины-участники могли различать приятный и неприятный запах пота подмышек, а также могли ли эти различия быть связаны с гонореей, отсутствием инфекции или недавней инфекцией. Женщины описали запах инфицированных людей как менее приятный по сравнению со здоровыми и недавно выздоровевшими мужчинами.
Очень большая часть образцов от инфицированных мужчин была оценена как гнилостная (гнилая, прогорклая).
Авторы написали о своих выводах:
«Возможно, иммунозависимое снижение приятности запаха в острой фазе ИППП является частью эволюционного механизма, бессознательно обеспечивающего избегание рискованного романтического партнера».
Трихомониаз — это тип ИППП, который, как известно, вызывает выделения с неприятным запахом. Выделения могут быть желтыми или зелеными, а вульва может ощущаться раздраженной. Если влагалище слегка пахнет луком, ведение дневника питания также может помочь, поскольку может быть ряд причин, связанных с запахом, особенно если недавно употреблялась сильно пахнущая пища.
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Институт цитологии и генетики в Новосибирске
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Институт цитологии и генетики СО РАН организован в числе первых 10 институтов Сибирского отделения Академии наук СССР в 1957 году. Расположен в новосибирском Академгородке.
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