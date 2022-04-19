Как помочь организму поддерживать оптимальный уровень ph?

«Полностью исключаем обработанное мясо из магазина, хот-доги, колбасы, мясное ассорти, солями. Также вычеркиваем на время сахар и продукты с ним; обработанные зерновые злаки (кукуруза, пшеница, ячмень, просо, рожь), жареные блюда, молочные продукты, а также продукты с высоким гликемическим индексом, кофеин и алкоголь», — отмечает эксперт.

Первое, что нужно сделать — сократить потребление кислой пищи. Но речь идет не о блюдах с кислым вкусом, а о тех продуктах, которые закисляют наш организм. Это касается большей части продуктов с высоким содержанием белка.Второе важное условие — соблюдение щелочной диеты. В рационе должно быть много зеленых растений, овощей (капуста, свекла, шпинат), особенно если вы любите мясо. Обогащаем рацион некрахмалистыми овощами: помидоры, редис, огурец, брокколи, имбирь, чеснок.Не забываем о полезных жирах: лучше всего кокосовое и оливковое. Отказываемся от кислых фруктов — они закисляют организм, в отличие от кислого лимона. Отдаем предпочтение овощным сокам и смузи.Выровнять ph-баланс поможет употребление щелочной воды, богатой кальцием, магнием, кремнием. Сделать обычную воду щелочной можно и самостоятельно. Для этого нужно добавить в воду ложку морской соли или выжать в нее сок лимона. Ощелачивать воду также способна обычная сода — ¼ чайной ложки на стакан воды.