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Четыре вида овощей, наиболее полезных при диабете 2 типа

артишоки

При диабете 2 типа необходимо есть много богатых клетчаткой овощей с низким гликемическим индексом (ГИ). Пища, полная нитратов, поможет диабетикам снизить кровяное давление.

О наиболее полезных при диабете 2 типа овощах пишет портал MedikForum.ru.

Овощи с низким гликемическим индексом. Рейтинг продуктов в соответствии с их ГИ определяет, насколько быстро тело после их потребления усваивает сахар.

Организм человека быстрее всего усваивает сахар крови из продуктов с высоким ГИ. Поэтому диабетикам рекомендуется рацион, богатый овощами с низким ГИ – он помогает людям с диабетом предотвратить всплески сахара в крови.

Если у вас уже имеется диабет, вы должны быть осторожны с тем, что вы едите. Важно избегать продуктов с высоким ГИ, - например, среди овощей это вареный картофель, который имеет ГИ 78.

При имеющемся диабете 2 типа окажутся очень полезными овощи с низким ГИ:
  • артишоки,
  • спаржа,
  • брокколи,
  • цветная капуста,
  • сельдерей,
  • баклажаны,
  • зеленая фасоль,
  • салатные зеленые овощи,
  • стручковый горох,
  • шпинат.
Овощи, богатые клетчаткой. Насыщенные клетчаткой овощи обязательно должны присутствовать в рационе, они улучшают механизмы контроля глюкозы в организме. Такие овощи достаточно долго перевариваются и способствуют медленному выделению сахара в кровь.
По данным Американской академии питания и диетологии , женщинам требуется не менее 25 г клетчатки в день, а мужчинам - 38 г.

Обеспечить организм клетчаткой помогают следующие фрукты и овощи:
  • артишоки,
  • авокадо,
  • свекла,
  • брокколи,
  • брюссельская капуста,
  • морковь,
  • горох.
Овощи с высоким содержанием нитратов. Производители часто используют химические вещества, называемые нитратами, для консервирования продуктов. Но речь идет не о них. Некоторые овощи естественным образом содержат нитраты, и эти вещества помогает снижать кровяное давление, улучшают кровообращение организма в целом. Проблемы с кровообращением являются одним их характерных последствий диабета.

Среди овощей нитратами насыщены
  • руккола,
  • свекла и свекольный сок,
  • сельдерей,
  • салатные растения,
  • ревень.
Овощи, богатые белком. Продукты, полные белка, позволяют чувствовать себя сытым гораздо дольше, что помогает отключить желание есть нездоровые закуски между основными приемами пищи. Для диабетиков важно избегать подобных перекусов, с которыми связан резкий рост концентрации сахара в крови.

В рацион полезно добавить эти богатые белком овощи:
  • спаржу,
  • брокколи,
  • брюссельскую капусту,
  • цветную капусту,
  • шпинат,
  • бобовые,
  • артишоки,
  • кукурузу.
Ранее портал MedikForum.ru публиковал 10 наиболее полезных советов по защите от диабета.
Теги : овощи, диабет второго типа

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