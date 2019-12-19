Четыре вида овощей, наиболее полезных при диабете 2 типа
При диабете 2 типа необходимо есть много богатых клетчаткой овощей с низким гликемическим индексом (ГИ). Пища, полная нитратов, поможет диабетикам снизить кровяное давление.
О наиболее полезных при диабете 2 типа овощах пишет портал MedikForum.ru.
Овощи с низким гликемическим индексом. Рейтинг продуктов в соответствии с их ГИ определяет, насколько быстро тело после их потребления усваивает сахар.
Организм человека быстрее всего усваивает сахар крови из продуктов с высоким ГИ. Поэтому диабетикам рекомендуется рацион, богатый овощами с низким ГИ – он помогает людям с диабетом предотвратить всплески сахара в крови.
Если у вас уже имеется диабет, вы должны быть осторожны с тем, что вы едите. Важно избегать продуктов с высоким ГИ, - например, среди овощей это вареный картофель, который имеет ГИ 78.
При имеющемся диабете 2 типа окажутся очень полезными овощи с низким ГИ:
- артишоки,
- спаржа,
- брокколи,
- цветная капуста,
- сельдерей,
- баклажаны,
- зеленая фасоль,
- салатные зеленые овощи,
- стручковый горох,
- шпинат.
По данным Американской академии питания и диетологии , женщинам требуется не менее 25 г клетчатки в день, а мужчинам - 38 г.
Обеспечить организм клетчаткой помогают следующие фрукты и овощи:
- артишоки,
- авокадо,
- свекла,
- брокколи,
- брюссельская капуста,
- морковь,
- горох.
Среди овощей нитратами насыщены
- руккола,
- свекла и свекольный сок,
- сельдерей,
- салатные растения,
- ревень.
В рацион полезно добавить эти богатые белком овощи:
- спаржу,
- брокколи,
- брюссельскую капусту,
- цветную капусту,
- шпинат,
- бобовые,
- артишоки,
- кукурузу.
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