Серийный донор спермы готовится к 55-му ребёнку
30-летний Кайл Горди из Лос-Анджелеса является так называемым серийным донором спермы. Он признался, что скоро на свет появится уже 55-й ребёнок после того, как мужчина проехал с «гастролями» по Европе и оплодотворил трех жительниц Великобритании.
Американец Кайл Горди, считается одним из самых плодовитых доноров спермы, если считать количество успешных зачатий и родов. На основе его сперматозоидов родились десятки малышей, и очень скоро он станет отцом уже в 55 раз, после того, как Кайл совершил «гастрольный тур» по Великобритании и Европе, связанный опять-таки с донорством спермы.
Во время этого тура мужчина сделал 6 пожертвований спермы женщинам в Великобритании и в других странах Европы, поставив новый небольшой рекорд. Сейчас у него 46 уже рожденных детей, а еще 9 на подходе, при этом три беременных женщины находятся в Великобритании, включая одну лесбиянку из Кембриджа, которая сейчас пребывает на сроке в 27 недель.
Кайл рассказал, что ему очень нравится совершать такие «гастрольные поездки» по Европе, но здесь гораздо сложнее находить подходящую для него здоровую органическую пищу. Благодаря этому питанию и посещениям спортзала Кайл обеспечивает гарантию высокого качества своих сперматозоидов. В ближайшем будущем он собирается совершить «гастроли» также по территории Австралии и Новой Зеландии. Кайл признался, что сам всегда мечтал завести детей, но никогда не чувствовал достаточной ответственности, Кроме того, количество разводов отпугивает его от брака. И вместо того, чтобы завести с женой собственных детей, он занялся донорством спермы. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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