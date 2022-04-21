Эксперт рассказала, как проверить кислотность желудка

«Кислотность может понижаться из-за переедания или, наоборот, голода, также из-за нехватки белка и клетчатки в рационе. Злоупотребление алкоголем, постоянный прием лекарственных препаратов и стрессовые ситуации тоже снижают кислотность», — отмечает эксперт.

Для начала что такое кислотность и зачем ее важно знать? Кислотность определяет концентрацию соляной кислоты в желудочном соке. Она может быть нормальной или пониженной. Во втором случае переваривание пищи происходит медленнее и хуже, возникают проблемы с кишечником.Из-за пониженной кислотности нарушается работа ферментов, их просто недостаточно для переваривания пищи. Ухудшается расщепление белка и усвоение железа.Появляется высокий риск проникновения внутрь нашего тела паразитов и грибков, которые кислота, содержащаяся в желудочном соке, должна была нейтрализовать. Гельминты, хеликобактеры получают свободный вход. Происходит сбой в работе всего желудочно-кишечного тракта.Итак, как проверить кислотность? Конечно, можно сделать это в специальной лаборатории. Но эффективен и домашний метод. Нужно с утра на голодный желудок выпить содовый раствор (чайную ложку обычной пищевой соды запить стаканом воды).При нормальной кислотности произойдет реакция с щелочью и через время вы почувствуете отрыжку. Если кислотность низкая, отрыжки не будет.