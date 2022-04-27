Эксперт объяснила, как восстановить пониженную кислотность желудка

«В большинстве случаев необходимо помочь желудку — ввести извне кислоту. За это время заместительной терапии кислотность, как правило, (но не всегда, к сожалению), восстанавливается, особенно у молодых людей», — отмечает эксперт.

Проблема встречается довольно часто, а вот, что с ней делать, знают далеко не все. В первую очередь, необходимо очистить рацион от провокаторов воспалительных процессов.Система гомеостаза заработает, как надо, и тогда есть высокая вероятность, что кислотность постепенно сама придет в норму. Кроме того, необходимо минимизировать факторы стресса и самое главное — стараться контролировать свои реакции в стрессовых ситуациях.Вводится обычно бетаин. Наряду с ним часто применяют пищеварительные ферменты растительного происхождения. Нарушенная кислотность, как правило, подразумевает сбой и ряда других пищеварительных функций.Какие продукты могут помочь восстановить кислотность? Обычный, вполне доступный список: лимон, имбирь, куркума, минеральная вода (негазированная), овощные фреши, прополис, настой подорожника. Для получения и сохранения стабильного результата они должны присутствовать в рационе на постоянной основе.