Эндокринолог объяснила, что такое антиоксиданты и в каких продуктах их можно найти

«Баланс свободных радикалов и антиоксидантов обеспечивает организму борьбу с инфекциями и опухолями. Если „залить“ организм антиоксидантами и тем самым значимо уменьшить количество свободных радикалов, это может негативно сказаться на противомикробном и противоопухолевом иммунитете. Лучше так не делать», — отмечает эксперт.

Если рассмотреть процесс старения организма с точки зрения химии, то виной всему окислительный стресс и воспаление. Причем здесь антиоксиданты? Они борются с воспалительными процессами и нейтрализуют свободные радикалы. Обо всем по порядку.К приему антиоксидантов нужно подходить с умом, во всем важна мера и соблюдение баланса. Иначе эффект будет обратный от ожидаемого. Поэтому самолечение строго противопоказано. А если хотите поэксперементировать, то отдавайте предпочтение получению антиоксидантов из пищи.Лучшими их источниками являются ягоды (черника, рябина, смородина, виноград), орехи, цитрусовые, яблоки, лук и чеснок, имбирь, овощи, какао. Для наилучшего эффекта желательно употреблять все в свежем виде. При температурной обработке антиоксиданты разрушаются и утрачивают все свои полезные свойства.Фрукты и овощи можно употреблять каждый день — кишечник скажет вам спасибо. Какао — в чистом виде или в виде темного шоколада (не более 10 г в день).