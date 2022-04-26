Чем грозит просмотр плохих новостей
Эксперты утверждают, что чтение плохих новостей в интернете может вызвать своего рода негативную психологическую зависимость. И она представляет собой немалую опасность для психики.
В последние несколько лет нас не балуют хорошими новостями, а в последние несколько недель особенно. Приходится постоянно читать о разных ужасных событиях, которые происходят совсем рядом от нашего дома. Эксперты утверждают, что постоянное чтение новостей и просмотр сопровождающих их видео может очень сильно ударить по психическому здоровью, особенно если учесть, что мы ещё не до конца избавились от страхов перед COVID-19, экономическим кризисом и проблемами с глобальным потеплением.
Сейчас в английском языке даже появился термин doomscrolling, представляющий собой сочетание слов Doom или обреченность и скроллинг - листание вниз на экране смартфона текстов или картинок. Хотя сам термин является новым, опасения по поводу влияния средств массовой информации на психику совсем не новы. Ещё в 1920-е годы эксперты уже начали предупреждать о том, к чему приводит так называемая радиомания или прослушивание новостей по радио.
В The Journal of Pediatrics в 1941 году утверждалось, что прослушивание по радио новостей о преступлениях вносят эмоциональный разлад в психику детей. А в XVIII веке растущая популярность разного рода лёгких романов тоже породила опасения о зависимости от чтения и о том, что читатели будут копировать поведении героев. Но эксперты утверждают, что сейчас подавляющая доступность шокирующего контента в социальных СМИ создает гораздо более тяжёлые ментальные проблемы. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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