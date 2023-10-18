Врач Миронова: подверженность диабету и болезням сердца возможна как последствие COVID-19

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Врач-терапевт Юлия Миронова: некоторые люди, переболев COVID-19, становятся подвержены опасным патологиям, включая диабет, тромбоз и болезни сердца.

Врач Миронова напомнила о существовании такого явления как постковидный синдром. В его случае после COVID-19 человек подвергается риску различных нарушений. Например, подверженность диабету и болезням сердца вполне возможна как последствие перенесенного коронавируса, уточнила специалистка. Также у людей, болевших COVID-19, могут развиваться неврологические заболевания. Медик отметила, что разнообразным осложнениям часто подвергаются те, кто тяжело переносил «ковидную» инфекцию.

«У некоторых людей, чаще у тех, кто перенес коронавирус в тяжелой форме, наблюдаются мультиорганные поражения (одновременно поражение почек, сердца, легких, кожи и мозга) или аутоиммунные состояния, симптомы которых сохраняются неделями, месяцами или даже годами. В результате этого люди подвергаются таким заболеваниям, как диабет, болезни сердца, тромбозы или неврологические заболевания», - сообщила врач «Известиям».

Миронова добавила, что большинство пациентов с коронавирусм выздоравливают как при ОРВИ, но если человек жалуется на тяжелые симптомы спустя четыре недели после начала болезни, у него возможен постковидный синдром.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, можно ли заболеть сразу несколькими сезонными инфекциями – например, коронавирусом и ОРВИ или гриппом.

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Юлия Миронова
Юлия Миронова
Здоровье
врач-терапевт
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Теги : последствия ковида, постковидный синдром, Юлия Миронова
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