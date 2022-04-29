Витамин Д: эндокринолог назвал безопасные дозировки для детей

«Детям в возрасте от 1 до 12 месяцев с целью профилактики дефицита витамина D рекомендуются препараты холекальциферола в дозе 1000 МЕ/сут. В возрасте с 1 года до 3 лет дозировка немного выше и составляет 1500 МЕ/сут, старше 3 лет — 1000 МЕ/сут. Для детей Европейского севера России старше 3 лет профилактическая доза составляет 1500 МЕ/сут», — говорит доктор.

Витамин Д — один из наиболее жизненно важных для детского организма. Он предупреждает рахит, необходим для развития костей. Но при этом важно не просто принимать витамин Д, а поддерживать его оптимальный уровень в организме.Если же организм нуждается не просто в профилактике, а уже в лечении и восполнении острого дефицита, то дозы будут совсем другими. Рекомендуется начинать с 2000 МЕ/сутки, через месяц приема дозу можно увеличивать до 3000 МЕ/сутки, еще через месяц — до 4000 МЕ/сутки.После чего нужно сдать анализы и посмотреть, насколько удалось поднять уровень витамина Д, и в случае успеха переходить на профилактические дозировки.Чтобы витамин Д усваивался эффективно, важно выбрать правильную его форму среди имеющегося на полках аптек многообразия. Доктор обращает внимание, что жидкая форма витамина Д усваивается гораздо лучше, чем капсулы и таблетки.