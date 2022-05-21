7 советов, как пить алкоголь более разумно - советы эксперта
Генеральный директор One Year No Beer Руари Фэйрбэрнс предупредил, что употребление более 14 порций алкоголя в неделю может привести к проблемам со здоровьем, поэтому умеренное потребление алкоголя — хорошая идея.
"Хороший первый шаг — поставить перед собой конечную цель", — сказал Фэйрбэрнс. "Будь то бросить или сократить употребление алкоголя на один месяц, три месяца или год». Фэйрбэрнс предлагает ставить «достижимые, реалистичные цели» для достижения конечной цели".
Еще один совет:
«Держите привлекательные безалкогольные напитки дома».
Безалкогольные напитки — отличный вариант для людей, которые хотят получить удовольствие от употребления алкоголя без фактического содержания алкоголя.
Также рекомендуется переосмыслить свой распорядок дня после работы.
«После напряженного рабочего дня может возникнуть соблазн выпить бокал вина или пива, чтобы расслабиться», — сказал Фэйрбэрнс.
Измените эту ежедневную привычку пить после работы, занявшись другой деятельностью. Другие действия, вместо употребления алкоголя, могут включать: расслабляющую ванну, прогулку поблизости или безалкогольный напиток.
Фэйрбернс добавил, что люди не должны чувствовать себя обязанными пить только потому, что это делают другие.
«Вы должны избегать людей, которые пытаются заставить вас пить, когда вы этого не хотите», — сказал он. «Практикуйте настойчивость, говорите «нет» и, в худшем случае, выходите из ситуаций, в которых вы чувствуете себя некомфортно».
Ранее Медикфорум писал о пользе клюквы.
Руари Фэйрбэрнс
Здоровье
Врач, генеральный директор One Year No Beer.
Оставить комментарий