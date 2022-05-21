7 советов, как пить алкоголь более разумно - советы эксперта

"Хороший первый шаг — поставить перед собой конечную цель", — сказал Фэйрбэрнс. "Будь то бросить или сократить употребление алкоголя на один месяц, три месяца или год». Фэйрбэрнс предлагает ставить «достижимые, реалистичные цели» для достижения конечной цели".

«Держите привлекательные безалкогольные напитки дома».

«После напряженного рабочего дня может возникнуть соблазн выпить бокал вина или пива, чтобы расслабиться», — сказал Фэйрбэрнс.

«Вы должны избегать людей, которые пытаются заставить вас пить, когда вы этого не хотите», — сказал он. «Практикуйте настойчивость, говорите «нет» и, в худшем случае, выходите из ситуаций, в которых вы чувствуете себя некомфортно».