Деменция: доказано, что эта ягода повышает уровень кислорода в мозге и уменьшает потерю памяти

"Мы обнаружили, что участники, которые потребляли клюквенный порошок, продемонстрировали значительно улучшенную производительность эпизодической памяти в сочетании с улучшенной циркуляцией основных питательных веществ, таких как кислород и глюкоза, в важных частях мозга, которые поддерживают познание, в частности память. консолидация и поиск".

Новое исследование, проведенное учеными из, показало, что 12-недельное употребление клюквы может улучшить эпизодическую память.Выводы могут иметь важное значение для пациентов с деменцией, чья эпизодическая память чувствительна к последствиям болезни.Эпизодическая память, которая включает в себя долговременное воспоминание о предыдущем опыте, является первой системой, которая снижается у пациентов с болезнью Альцгеймера.Однако последние результаты показывают, что употребление клюквы значительно улучшает память участников на повседневные события.Низкое потребление фруктов и овощей является значительным модифицируемым фактором риска, связанным со всеми видами заболеваний. И появляется все больше доказательств того, что полифенолы из ягод являются ключом к предотвращению таких заболеваний. Клюква богата уникальными проантоцианидинами, которые обладают отличными свойствами по сравнению с полифенолами, содержащимися в других фруктах.Докторсказал:Ранее Медикфорум писал о том, как вернуть запахи после ковида.