Деменция: доказано, что эта ягода повышает уровень кислорода в мозге и уменьшает потерю памяти
Ученые добились значительных успехов в исследованиях деменции, но существующих средств защиты может оказаться недостаточно, чтобы обуздать надвигающуюся волну диагнозов. Однако предотвращение возникновения болезни может иметь значение. В настоящее время есть доказательства того, что клюква может способствовать замедлению потери памяти, вызванной нейродегенерацией.
Новое исследование, проведенное учеными из Университета Восточной Англии, показало, что 12-недельное употребление клюквы может улучшить эпизодическую память.
Выводы могут иметь важное значение для пациентов с деменцией, чья эпизодическая память чувствительна к последствиям болезни.
Эпизодическая память, которая включает в себя долговременное воспоминание о предыдущем опыте, является первой системой, которая снижается у пациентов с болезнью Альцгеймера.
Однако последние результаты показывают, что употребление клюквы значительно улучшает память участников на повседневные события.
Низкое потребление фруктов и овощей является значительным модифицируемым фактором риска, связанным со всеми видами заболеваний. И появляется все больше доказательств того, что полифенолы из ягод являются ключом к предотвращению таких заболеваний. Клюква богата уникальными проантоцианидинами, которые обладают отличными свойствами по сравнению с полифенолами, содержащимися в других фруктах.
Доктор Дэвид Возур из Норвичской медицинской школы UEA сказал:
"Мы обнаружили, что участники, которые потребляли клюквенный порошок, продемонстрировали значительно улучшенную производительность эпизодической памяти в сочетании с улучшенной циркуляцией основных питательных веществ, таких как кислород и глюкоза, в важных частях мозга, которые поддерживают познание, в частности память. консолидация и поиск".
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Дэвид Возур
Здоровье
Врач из Норвичской медицинской школы UEA.
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