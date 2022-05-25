Врач Зинчева: сон вблизи от смартфона повышает риск онкозаболеваний
Невролог, сомнолог Ольга Зинчева заметила в интервью, что сон по соседству со смартфоном может способствовать появлению опасных проблем со здоровьем.
«Радиочастотное излучение от смартфонов поглощается организмом человека и негативно сказывается на здоровье, повышая риск развития опасных заболеваний, в том числе онкологии», - рассказала Зинчева.
Делясь комментарием с «Известиями», врач сослалась на проводившиеся исследования, указавшие на возможный канцерогенный потенциал радиочастотного излучения. Последствием его воздействия на человеческий организм могут стать как онкозаболевания, так и бесплодие, помимо того – неврологические, психические нарушения.
Зинчева подчеркнула, что сон вблизи от смартфона недопустим, гаджет должен располагаться минимум в двух метрах от спящего человека; смартфон нельзя держать во время сна рядом с головой.
Врач уточнила, что люди, имеющие сердечно-сосудисте заболевания, проблемы с нервной или иммунной системой, а также дети, беременные женщины составляют группу риска – они подвержены негативному воздействию излучения от смартфонов. Для этих людей сон вблизи от смартфона ночью особенно вреден и потенциально опасен.
Ранее портал MedikForum.ru писал об опасности привычки пить кофе по утрам.
Ольга Зинчева
Здоровье
врач-невролог, гирудотерапевт, сомнолог
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